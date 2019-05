Promes: «Esta no es una temporada de la que me pueda sentir orgulloso»

Quincy Promes es un tipo peculiar, de buen trato y extrovertido. Ha jugado en muchas posiciones esta temporada y eso, entiende, no le ha ayudado. Tiene alma de delantero, y el gol entre ceja y ceja.

—Está cerca de acabar su primera temporada en el Sevilla, ¿qué balance hace?

—Pienso que ha sido una temporada difícil. Todavía no ha terminado, pero espero que podamos aún llegar a la Champions League. En fases de la temporada hemos cometido errores, pero creo que tenemos un buen equipo. En lo personal, tenía más expectactivas en el club; seguramente el club también las tendría de mí, pero no he jugado mucho en mi posición. Creo que mis estadísticas no son buenas comparadas con mi temporada anterior. Esta no es una temporada de la que me pueda sentir orgulloso.

—En la temporada pasada usted marcó en el Spartak 21 goles, en esta lleva tres. Será de lo que me habla imagino…

—No esto contento con eso, en el Spartak jugaba como un futbolista de ataque. Tenía mucha confianza del entrenador, no jugaba un partido y el siguiente no, sino que tenía continuidad y eso me hacía crecer. Esta temporada he jugado mucho de defensa izquierdo, es difícil tener esas estadísticas en esta posición. Pero siempre he tratado de mostrale a la gente lo que puedo hacer, incluso de defensa creo que puedo ser importante para el equipo. Es la situación en la que estoy.

—¿Tiene una explicación para esa falta de continuidad?

—No tengo explicaciones, es la decisión del entrenador. Tengo que aceptarla. A veces consideraba que estaba preparado pero eligió a otros jugadores y siempre lo acepté y trabajé duro para, cuando tuviera la oportunidad, hacer mi trabajo y jugar bien. Ha sido difícil para mí porque en el Spartak jugaba uno, dos, tres partidos… todos seguidos y crecía durante la temporada. Aquí me ha tocado jugar un partido, y en defensa… Soy un jugador de equipo, y si el equipo gana estoy feliz, pero todos pueden entender que esta situación es difícil.

—¿Cree que hemos visto a un Promes mejor que en julio o agosto?

—Sí, he crecido. Pero como le decía necesito jugar para crecer aún más. No puedo jugar un día y el siguiente no. Creo que puedo dar más, no es una buena temporada si sólo llevo tres goles, ese no es mi potencial y todos lo saben.

—¿Qué jugador le ha sorprendido más de sus compañeros?

—Ben Yedder. Marca un montón de goles, por algo es el máximo goleador del equipo. Es muy constante, me ha sorprendido su trabajo.

—Ha jugado de lateral derecho, lateral izquierdo, extremo izquierdo, extremo derecho… Solo le queda ser portero.

—(Risas) Sí, es una locura.

—¿Eso ayuda o perjudica a un jugador?

—En mis cualidades no está defender, no soy un defensa. Soy un jugador de ataque pero soy mentalmente fuerte y quería ayudar al equipo. Yo quería jugar en el ataque, pero si el equipo me requiere en defensa, yo juego en defensa.

—Vamos, que no es su elección, pero era su obligación.

—Sí, para el entrenador es bueno que pueda jugar en varias posiciones. Yo quiero jugar, pero prefiero ser extremo izquierdo.

—Quiere estar cerca del gol.

—Sí, exacto, es mi cualidad.

—¿La plaza de Liga de Campeones es una quimera ya?

—Es difícil, pero en el fútbol todo es posible. Tenemos que intentarlo por los fans y por el club, tenemos un buen tiempo y hemos de afrontar cada partido como una final. Es difícil, pero posible.

—Es el reto de todo futbolista, jugar la Champions.

—Sí, por supuesto. Es el objetivo del Sevilla, es un club que debe jugar la Champions cada año.

—¿Que nota le pone a la temporada?

—En cuanto al equipo, la temporada aún no ha terminado. Depende de si logramos meternos en Champions o no. Para Promes, llevo tres goles, ¿no? Pues un tres.

—Es una nota un poco baja.

—Todo el mundo puede ver mis cualidades, pero si no juego con asiduidad, nadie podrá saber lo que puedo ofrecer. Es por eso que no estoy feliz con mi temporada. Así que, tres goles, pues un tres.

—Entonces, ¿su objetivo para la campaña que viene será jugar más?

—Para eso vine. Busco estabilidad, una oportunidad. Respeto las elecciones, ¿eh?, que quede claro.

—¿Y a medio plazo?

—Ganar títulos. Mi mensaje siempre es «hay que soñar en grande, porque nunca sabes lo que puede pasar».