Promes, un hecho, a falta del reconocimiento médico; Portu, a punto…

El futbolista holandes Quincy Promes se enrolará con el Sevilla si pasa mañana el pertinente reconocimiento médico tras dar el Spartak de Moscú el “ok” a la operación. El propio entrenador del Spartak, Massimo Carrera, ya lo había dado por perdido unas horas antes: “Es un jugador muy importante para nosotros, pero tiene ambiciones. Es comprensible… Lo que sé es que ha entrenado con nosotros. Para nosotros claro que es un problema. Encontrar un remplazo de Quincy Promes va a ser muy difícil”.

También el entrenador del Sevilla, Pablo Machín, se refirió al jugador en rueda de prensa: “Promes es un buen futbolista, como todos los que están sonando. El futbolista que vaya a llegar, seguro que me hace ilusión. El club sabe lo que yo les he aconsejado. Nunca impongo nada. Todo lo que me comentan lo razono y mis respuestas las argumento. Me gustaría que viniera Messi, pero es imposible. Voy a estar contento con los jugadores que vengan porque van a ser los que nos van a ayudar a hacer un Sevilla grande”, analizó.

Sin embargo, el que mejor definición de Quincy Promes hizo fue su “compañero” en el Spartak, el mítico meta Rinat Dassaev: “Aunque a mí me gusta más por las bandas, también puede jugar por el centro. Tiene una velocidad y una calidad que descoloca a cualquier defensa. Sería un gran fichaje. A mí me recuerda mucho a Hazard. Cuando coge el balón sabes que puede pasar cualquier cosa».

El Spartak, tras la eliminación en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones, necesitaba cuadrar sus números y no veía ya con malos ojos la venta del delantero. A principios de junio se negó a escuchar ofertas por su jugador; en julio, lo tazó en algo más de 25 millones tras el deseo del jugador de marcharse de Rusia, y ahora, apenas unos días antes de que se cierre el plazo de inscripciones, lo deja ir por una cifra en torno a los 20 millones. También el Sevilla ha venido hablando durante todo el día con los dirigentes del Gerona para fichar a Portu y todo hace indicar que más pronto que tarde se llegará a un acuerdo pues está todo muy avanzado.