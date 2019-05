Promes: “Tenía expectativas más altas en mi primer año”

El último día del mercado veraniego de traspasos se hizo oficial la llegada de Promes al Sevilla FC procedente del Spartak de Moscú para firmar por cinco temporadas. Ahora que se termina la primera, el futbolista holandés echa la vista atrás para repasar lo ocurrido en los nueve intensos meses de competición.

“Tenía expectativas más altas en mi primer año, no me voy bien pero tampoco mal. He jugado mucho fuera de mi lugar pero seguro que el segundo año va a ser mucho mejor”, comentó Promes tras el encuentro disputado por el Sevilla en Tanzania ante el Simba con el que se cerró la temporada y en el que logró marcar dos de los cinco goles de su equipo.

“La primera parte hemos jugado muy mal, pero en la segunda hemos cambiado jugadores y nos hemos acostumbrado al calor y queríamos ganar. Ha sido una experiencia muy buena. Ha sido un partido duro, especialmente en la primera parte. En la segunda parte ha cambiado el partido y hemos podido acabar ganando”, dijo Promes en declaraciones a los medios del club.

En su primera campaña como jugador del Sevilla, el futbolista holandés ha participado en 33 de las 38 jornadas del campeonato liguero. También tuvo minutos en 6 encuentros de la Copa del Rey y en 10 de la Europa League. Promes despide la temporada con 3 goles y 9 asistencias.