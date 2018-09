El proyecto de Pablo Machín llega al parón liguero con luces y sombras

Una decena de partidos oficiales de competición engrosa ya el currículum del soriano Pablo Machín como técnico del Sevilla FC cuando el Campeonato Nacional de Liga en Primera división llega al parón de septiembre por los compromisos internacionales de selecciones. Diez envites en los que el nuevo inquilino del banquillo del Sánchez-Pizjuán ha ilusionado tanto a los rectores de la entidad como al grueso de la afición pero que cuenta ya en el debe con un par de derrotas de las que se recuerdan en cuanto aparecen curvas.

Y es que lejos queda ya el pasado 30 de mayo cuando Machín era presentado junto al presidente José Castro y al director de fútbol Joaquín Caparrós como el relevo de este último en la parcela técnica. En el club, tras la mala experiencia vivida el curso pasado que llevó a contar con tres entrenadores en la misma campaña, se apostaba por un preparador joven y de un perfil que construyera el equipo desde el orden y la firmeza defensiva, y esas señas de identidad ya se ven en el retrato del actual Sevilla.

Machín le ha cogido el pulso a la situación con celeridad y ha conseguido sellar el objetivo más urgente que marcaba el calendario. Colocar al primer equipo en la fase de grupos de la Liga Europa se antojaba inexcusable tanto por prestigio deportivo como por ingresos económicos y aunque los rivales en el camino no han sido especialmente complicados, no había lugar al error. Así, Ujpest, Zalgiris y Sigma Olomouc fueron eliminados en una serie de seis partidos oficiales que, a la par, ha servido a Machín a modo de envites de pretemporada para ir inculcando su manual de estilo a los futbolistas a su cargo.

Su discurso pausado y su perfil de entrenador joven, con ambición y ganas de aprovechar la ocasión de trabajar con una plantilla para estar en la zona alta de la clasificación le han otorgado un crédito que, sin embargo, ya se ha visto algo mermado por los tropiezos en la final de la Supercopa ante el Barcelona y el pasado domingo en el derbi ante el Betis. Y es que en el fútbol actual, más allá de las sensaciones, los resultados marcan el tempo y aunque en ambas derrotas el Sevilla ha mostrado un perfil serio —en Tánger hubo opciones de prórroga con aquel penalti marrado por Ben Yedder y en el Benito Villamarín pese al mal juego el empate parecía el resultado más probable de no haber mediado la expulsión de Roque Mesa— la realidad es que en LaLiga, tras el fulgurante arranque ante el Rayo Vallecano (1-4), el Sevilla solo ha logrado un punto de cuatro y no ha visto portería frente a Villarreal y Betis. Además, no son pocas las voces que argumentan que Machín no estuvo hábil al mantener a Roque Mesa en el campo con una tarjeta amarilla y algo pasado de revoluciones desde el inicio del choque.

Ante los verdiblancos, el soriano todavía no conoce la victoria en cinco partidos como entrenador. Al 1-0 del domingo hay que unir la derrota también por la mínima (0-1) cuando el año pasado el Betis visitó Montilivi mientras que en la primera vuelta no pasó del empate a dos en Heliópolis. Y en un salto a la campaña 2014-2015, en Segunda división, de nuevo el conjunto catalán con Machín en el banquillo perdería los dos envites ante los heliopolitanos por 1-3 y 2-1.

El parón de estas dos semanas va a permitir al entrenador del Sevilla trabajar con su equipo de confianza en hallar soluciones a varios problemas que se atisban en el horizonte. Por un lado, la merma de efectivos en la zaga, con Mercado y Escudero ausentes por lesión; por otro, la necesidad de exprimir la pizarra para optimizar los recursos ofensivos, con Promes como nueva opción tras su debut del domingo en Heliópolis.