Prueba de carácter del Sevilla ante la Real

El Sevilla FC no tuvo el inicio deseado en el pasado encuentro ante la Real Sociedad. A nadie le gusta empezar un partido e ir perdiendo ya en el minuto 3 del mismo. Oyarzabal adelantó a los vascos y todo parecía que se torcía para un conjunto de Lopetegui que venía con el bagaje reciente de dos derrotas consecutivas en LaLiga, ante Real Madrid y Eibar.

Sin embargo, el once sevillista demostró carácter y personalidad y no bajó los brazos ni sintió en exceso el tanto y fue capaz de, a base de empuje y juego, arrinconar a la Real hasta empatar el duelo en la primera mitad, y culminar la remontada en la segunda parte. Era la primera vez que el Sevilla FC le daba la vuelta al marcador esta temporada, algo que no pudo hacer en el duelo ante el Real Madrid.

En la otra derrota de la temporada, ante el Eibar, pasó exactamente lo contrario. El Sevilla se había puesto con 0-2 en el marcador y el equipo se derrumbó a base de errores propios.

Otra buena noticia fue que el conjunto de Lopetegui estrenaba su casillero de victorias como local esta temporada, tras el empate ante el Celta y la derrota ante el Real Madrid.