Qarabag – Sevilla FC: Regreso a sus dominios

Decíamos ayer en estas mismas páginas que el Sevilla iba, poco a poco, ampliando su mapamundi personal gracias a su impecable labor en competiciones continentales. Hoy en Azerbayán añade un país más a su lista de lugares en los que el escudo de la centenaria entidad sevillista ha lucido en medio de un partido de fútbol. Hoy, el Sevilla vuelve a sus dominios, por más que el país azerí no haya sido aún conquistado por el club hispalense. Y son sus dominios porque nadie más que el Sevilla ha engrandecido la Liga Europa, le ha dado la importancia que en Nervión se le ha otorgado, y nadie más la ha dominado a lo largo de su historia. Prueba de ello es el parche que lucirá en la manga el jugador que se enfunde su camiseta esta tarde en el Tofiq Bahramov, que representa los cinco títulos conquistados durante el presente siglo.

Pero la historia sirve de poco cuando el balón comienza a rodar. De nada vale el pasado y prima el presente, en el que el Sevilla, obviamente, parte como gran favorito para llevarse la victoria. Sin embargo, el Qarabag ya ha dejado claro con anterioridad que no es un hueso fácil de roer, especialmente cuando actúa como local. Si no, pregunten en Madrid. Dos empates, tanto en casa como fuera, de los del Cholo Simeone ante la que se presumía cenicienta de su grupo les apeó de las eliminatorias de la Liga de Campeones hace un par de temporadas. Ese es precisamente su mejor logro, ser el único equipo de Azerbayán en haber disputado una fase de grupos de la Liga de Campeones. Una gesta nada baladí para quien debe disputar varias rondas previas para poder alcanzarla.

Sin embargo, como decíamos, de nada vale el pasado, ni para españoles ni para azeríes. El Sevilla llega con argumentos al partido en Bakú, donde pisará el césped como flamante líder de LaLiga Santander tras un arranque en el que se ha mostrado como un equipo muy sólido, al que cuesta mucho crearle ocasiones y que gana los partidos con la calidad de acciones individuales que decantan la balanza en su favor. El domingo llega el Real Madrid y eso parece distraer algo las miradas. Eso y que el nombre del rival no es de los que asusten, pero Julen Lopetegui insiste en no fiarse de nadie y no quiere que su primer borrón se produzca en el escenario menos esperado. También sabe el preparador vasco que debe mover su once y meter en la dinámica a cuantos más jugadores mejor, porque es el síntoma de un equipo competitivo y porque le va a hacer falta para luchar con garantías por los objetivos ambiciosos que persigue el club esta temporada.

Llegar a acertar hoy un once para el Sevilla en Bakú se antoja como un ejercicio de adivinación, ya que son muchas las variantes y muchos los futbolistas que se ha llevado y tiene a su disposición Lopetegui para la cita. El único que seguro que no va a estar, al margen de Nolito que se quedó lesionado en Sevilla, es Lucas Ocampos, que tiene un partido de sanción pendiente de la pasada temporada. En cuanto al resto, varias son las incógnitas. Lo más normal es que en la portería tenga la oportunidad Bono, y Vaclik descanse tras jugarlo todo desde el inicio de la temporada. En la zaga Escudero y Koundé se antojan como más que probables novedades, mientras que en la medular se antoja que Gudelj, Franco Vázquez y Óliver Torres se repartan dos de los tres puestos habituales de la medular sevillista. Rony Lopes debiera ser de la partida en la banda derecha, mientras que Munir lo sería en la izquierda. Está por ver si el elegido para el ataque es Chicharito o Dabbur, aunque sería sorprendente la presencia de inicio del israelí tras no entrar en ninguna convocatoria hasta el momento.

La puesta de largo del once con novedades será ante el Qarabag en un duelo entre líderes, pues su rival también comanda su liga, en la que lleva seis títulos seguidos en su exilio de Bakú desde 1993 por las consecuencias en Agdam, su ciudad, del conflicto bélico con Armenia. El campeón azerí fue eliminado en la tercera previa de la Liga de Campeones precisamente por el APOEL y luego sufrió ante el Linfield norirlandés para entrar en esta Liga Europa. Míchel Madera, Jaime Romero y Dani Quintana dan toque el toque español a un equipo sin grandes estrellas.

Qarabag: Begovic; Silva, Guseínov, Sadijov, Medvédev; Garaev, Almeida, Michel, Zoubir; Romero y Gueye.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Banega, Gudelj, Franco Vázquez; Rony Lopes, Munir y Chicharito.

Árbitro: Yevhenii Aranovskiy (Ucrania).

Tofig Bahramov. 18.55 horas. Movistar Liga de Campeones.