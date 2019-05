«El Ramón Sánchez-Pizjuán me marcó por su afición»

En tres semanas, concretamente en 20 días (el 29 de mayo), el Comité Ejecutivo de la UEFA decidirá qué estadio albergará la final de la Liga Europa en 2021, si el Ramón Sánchez Pizjuán o el Dinamo Arena de Tiflis, en Georgia. Tras descartar la UEFA en febrero el estadio Ernst Happel, de Viena, el único rival que le queda al club nervionense es el campo de Tiflis, un estadio que gestiona, entre otros, el actual presidente de la Federación de Georgia, Levan Kobiashvili, curiosamente, futbolista que disputó con el Schalke 04 la vuelta de la semifinal de la UEFA de 2006 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con este escenario, ABC de Sevilla se puso en contacto con el propio Kobiashvili para conocer cuáles eran sus sensaciones antes de la decisión final de la UEFA, así como sus recuerdos del partido que cambió para siempre la vida de los sevillistas con el gol de Antonio Puerta en la prórroga. «En estos momentos, después de pasar varios cortes, creo, sinceramente, que las dos sedes, Sevilla y Tiflis, tienen las mismas oportunidades de albergar la final de la Liga Europa. Para nosotros, sin embargo, y si somos los elegidos, podría tener mucha más importancia y trascendencia», subrayó en un primer momento, para a continuación señalar que su país no está tan acostumbrado a albergar duelos de este calibre: «Organizar un evento de este tipo nos daría mucho empuje a nuestro fútbol. La situación en España la veo distinta puesto que están acostumbrados a organizar eventos internacionales y de gran escala de una manera regular. Este año, de hecho, la final de la Liga de Campeones es en Madrid», explicó.

El presidente de la Federación de Georgia continuó con su mensaje y aseguró orgulloso que el Dinamo Arena está ya preparado y consolidado para que se pueda celebrar la final de 2021. «El estadio tiene mucha historia. Pero lo más importante es que ya tuvimos la experiencia de albergar la Supercopa de 2015 (precisamente la jugó el Sevilla ante el Barcelona). El estadio fue completamente renovado para este partido y cuenta con todo lo que requiere la UEFA. Además del campo, también la ciudad y el país están preparados».

Tras este primer análisis, Kobiashvili tuvo a bien elogiar al estadio sevillista, pero, sobre todo, a su afición. «No vi una cosa igual. Los aficionados del Sevilla tuvieron un papel clave. No había experimentado algo parecido. El ambiente, durante los 120 minutos, fue increíble. También luego hubo algo que no se me ha podido olvidar. Nosotros, claro, estábamos muy dolidos porque habíamos perdido una oportunidad muy importante de ganar un título. Yo creo que el Sevilla-Schalke 04 fue la final anticipada. Todos nos daban como favoritos en las semifinales, al Sevilla y a nosotros. Los aficionados del Sevilla estaban eufóricos, como es lógico, pero al salir nosotros del estadio en nuestro autobús empezamos a ver a un montón de sevillistas que empezaron a aplaudir. Me impresionó mucho. Nunca experimenté en mi carrera una muestra de respeto tan grande de una afición rival. Creo que aquel día empezó la vinculación tan buena entre el Sevilla y el Schalke. Me acuerdo aún del gol de Antonio Puerta… Me gustaría aprovechar, por favor, para decirle a la familia sevillista que siento mucho la marcha de Puerta. Como exfubolista, me emociona ver y comprobar cómo se mantiene viva su memoria. Creo que el partido entre el Sevilla y el Schalke en el Trofeo era necesario», finalizó el presidente de la Federación de Georgia.

Además de Kobiashvili, por parte del Schalke 04 jugaron como titulares Rost, Rafinha, Bordón, Rodríguez, Kobiashvili, Poulsen, Ernst, Asamoah, Lincoln, Bajramovic y Kuranyi. En el Sevilla, el once que puso Juande Ramios fue el compuesto por Palop, Daniel Alves, Ocio, Escudé, David Castedo, Navas, Maresca, Adriano, Martí, Saviola y Luis Fabiano. Puerta, el héroe, entró en el minuto 76 para sustituir a Adriano y haría su gol en la prórroga, en el minuto 100.