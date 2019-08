Ramón Vázquez, la inmediatez del dato al servicio de Lopetegui

Nada queda a la suerte en el fútbol de élite. Cualquier detalle se transforma en dato y toda la información recopilada se procesa con las nuevas técnologías en busca del mejor rendimiento de los futbolistas. Es un proceso que se encuentra en pleno desarrollo, si bien en la actualidad la figura del analista ya se ha convertido en pieza fundamental para cualquier entrenador que compita al máximo nivel. «La clave de este trabajo es sin duda la inmediatez. Cualquier cosa que necesite el entrenador se la tienes que dar lo antes posible. Es fundamental. Somos un poco el hilo conductor entre el entrenador y el jugador. Tenemos que ser rápidos para que el técnico, que es el que maneja la idea y los conocimientos, pueda hacer fluir sus conceptos con la mayor eficacia», afirma Ramón Vázquez López, de 29 años y analista de Julen Lopetegui en el Sevilla FC.

Su padre, Ramón Vázquez García, fue internacional y leyenda del sevillismo en la década de los ochenta. Su hermano Javi Vázquez también se abre hueco como futbolista en el Sevilla Atlético como uno de los canteranos con mayor proyección de la factoría hispalense.

Él, en cambio, decidió explorar este deporte a través de su perspectiva más analítica y de futuro: «Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Siempre he estado relacionado con el mundo del fútbol, pero por mi manera de entenderlo no quería quedarme como un preparador físico convencional. Así que empecé a meterme un poco en el terreno del análisis de la mano de Víctor Mañas, ayudante de Unai Emery. A partir de ahí también he sido un poco autodidacta. He tenido la suerte de trabajar y formarme junto a entrenadores y futbolistas del máximo nivel. Es un mundo en pleno desarrollo y todo ayuda a crecer. También es recomendable y necesario tener el curso de entrenador para estar bien preparado. Y cada vez hay más cursos de formación específicos porque el mundo del análisis no para de crecer. Esta vía es interesante».

Ramón Vázquez y el resto de analistas del equipo filman y registran hasta el último detalle de cada entrenamiento y partido. También de los rivales. Todo se mete en la coctelera informática, pero con sentido: «Hay datos absolutos en los partidos, como la posesión o el números de tiros realizados, que si no los pones en su contexto adecuado o no sabes relativizarlos pueden llevar a un análisis erróneo. Vemos en muchas ocasiones equipos que tienen porcentajes de posesión muy altos y acaban perdiendo el partido. Es el clásico ejemplo, pero esto se extiende a todos los ámbitos y variables que tenemos que medir en el fútbol», dijo.

«El fin de este trabajo es que todo, prácticamente, esté controlado. El campo audiovisual y de los datos es una puerta que se ha abierto hace relativamente poco en el mundo del fútbol. Hace cuatro años no existían ni la mitad de herramientas o software que hay ahora. Y los que se dedicaban a esto tampoco llegaban a la mitad de los que somos hoy en día. Es un campo que crece, evoluciona. Cada vez hay gente más preparada y compañeros cualificados con los que puedes compartir y valorar información. La gente que está llegando a la élite está muy formada», concluyó Vázquez.