Raúl Navas: «El Sevilla tiene una plantilla espectacular»

Cuatro de la tarde y al otro lado del hilo telefónico suena la voz de Raúl Navas. Cumple siete años viviendo en el País Vasco (tres en el Eibar y cuatro en la Real Sociedad) pero su acento andaluz es inconfundible. También la alegría con la que habla. «Deme unos segundos que pago los cafés, es que estoy en una cafetería».

—Y yo que pensaba que igual le cogía de siesta…

—No, no. La siesta se acabó. Hace cinco semanas fui papá y es difícil dormir ahora.

—¿Cómo se llama el bebé?

—Óliver.

—¿Y nacido en…?

—Es vasco (se ríe).

—¿Sevillista?

—Todos en mi casa lo somos.

—¿Usted también?

—Claro. Estuve doce años en la cantera. Todos en mi familia sentimos así. Otra cosa es que yo dé mi vida a la Real Sociedad, que es mi club, un equipo en el que me han dado la oportunidad de seguir jugando en la élite. Pero lo que queda dentro es lo que hay. (Se queda callado unos segundos y arranca con fuerza). Creo que en mi familia hay un sobrino (se vuelve a reír) que no es sevillista. La madre, que es la mujer de uno de mis hermanos, es del Betis. Y creo que lo ha convencido.

—¿Usted estuvo a punto de fichar por el Betis?

—Hubo conversaciones, es verdad.

—¿Qué ocurrió?

—No sé. Yo lo que sé es que en una radio, creo que fue Radio Marca, me preguntaron por la camiseta que yo vestía de pequeño. ¿Qué iba a decir? La verdad, ¿no? El Sevilla es mi casa.

—¿Este verano habló con el Sevilla para volver?

—Algo hubo. Creo que preguntaron por mi situación. Pero nada más, No hubo propuesta ni nada por el estilo.

—¿Sigue siendo especial enfrentarse al Sevilla?

—Por supuesto. Pasen los años que pasen, esté en el club que esté, para mí siempre será distinto.

—¿Con qué jugadores coincidió en la cantera?

—Diego Capel, Víctor Díaz (que está en el Granada ahora), también con De la Bella.

—¿Y a quién tenía como referencia?

—A Escudé. Me fijaba mucho en él. Sobre todo por la manera en la que sacaba el balón.

—¿Y ahora?

—¿Del Sevilla?

—Sí.

—El Sevilla es que tiene un equipazo. Tiene una plantilla espectacular. Pero hay un futbolista que es el timón, Banega. También Jesús Navas está que se sale. Me recuerda un montón al de la primera etapa. Y arriba, con Ben Yedder y André Silva, pues ya se imagina…

—André Silva no se ha entrenado esta semana. ¿Lo sabía?

—Algo he leído. Es un alivio para nosotros.

—Hábleme de su equipo.

—Creo que nos ha costado adaptarnos a la idea de juego del entrenador, sobre todo, porque ha habido un cambio importante. Es normal. Antes teníamos más trato con el balón y ahora estamos mejorando mucho defensivamente.

—¿Qué le diría a los aficionados del Sevilla?

—Que los tres puntos se tienen que quedar en Anoeta y que luego les vaya lo mejor posible (se ríe).

—Por cierto, ¿es verdad que han cambiado el himno de la Real?

—No, no. Es el mismo. Lo que pasa es que han cambiado alguna palabra para incluir a las mujeres. Lo cantan en euskera y tampoco me entero mucho. Pero me lo han comentado.

—¿No habla usted euskera?

—Es que es súper complicado. Lo intento, pero es difícil.

—Con el Himno del Centenario no tendrá problemas…

—(Se vuelve a reír). Me lo sé yo, y seguro que se lo saben todos los jugadores. Muchas veces, cuando nos ha tocado jugar en el Sánchez-Pìzjuán, he vi sto a algún compañero tatareando el himno desde el vestuario. Allí se oye y en plan broma nos hemos puesto a cantarlo…