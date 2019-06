Raúl Puerta: «No llego a entender por qué tenemos que sufrir tanto los sevillistas»

El sevillismo vuelve a llorar la irreparable pérdida de uno de los suyos. Ni doce años han pasado del doloroso adiós de Antonio Puerta cuando otro icono de la cantera, José Antonio Reyes, se ha marchado para siempre. Demasiado pronto. Desolador. Monchi, director deportivo del Sevilla, resumía en pocas palabras la tremenda angustia que aflige a toda la familia del Sevilla FC: «Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y tú, allá arriba», espetaba el gaditano en un emotivo mensaje en las redes sociales, al poco de conocer la trágica noticia.

Como todos los aficionados, la familia de Puerta también ha vivido el triste suceso de Reyes con un inmenso dolor. En ABC de Sevilla pudimos charlar con un abatido y compungido Raúl Puerta, hermano de Antonio. La casualidad, o el caprichoso destino, quiso que el sábado pasara por el lugar del fatídico accidente de Reyes. «Es una tragedia. Un dolor inmenso. Yo estaba en una comunión, a un kilómetro del accidente. Pasé por delante… vi que era grave. Luego me enteré de que era José Antonio. Me lo comunicó mi mujer al ver las noticias. No puede ser. Es terrible, no sé qué decir. No me apetecía estar allí; sólo pensaba en marcharme a mi casa. Se nos ha ido otro chaval joven, un ser muy querido por su familia y por todo el sevillismo. Sé lo que están sufriendo sus familiares. José era sólo un año mayor que mi hermano… ¡uff! Su familia, su mujer, hijos… esto es muy difícil de digerir», cuenta Raúl Puerta.

Antonio Puerta y José Antonio Reyes, prácticamente de la misma quinta (1984 y 1983), se criaron juntos en la carretera de Utrera. «Antonio y José se conocían, coincidían en la cantera, en la ciudad deportiva… esto te deja muy tocado. Aún tengo el recuerdo de verlos por allí, entrenando, ilusionados siempre. Es algo que no se asimila, es inesperado. Un accidente. Me pongo a pensar y no llego a entender por qué tenemos que sufrir tanto los sevillistas. Berruezo, mi hermano Antonio… y ahora el accidente de José. Iba con sus primos. Es muy doloroso todo. Es una desgracia», lamenta enojado Raúl Puerta.

Le pedimos que, de alguna manera, intente dirigirse al sevillismo en estos momentos tan duros, algo que le resulta complicado: «No hay palabras para consolar el dolor cuando se va así un ser querido… un futbolista que tenía todo el cariño del sevillismo. Sólo el tiempo nos ayudará a llevar esto adelante. Sólo con el paso del tiempo podremos asimilarlo. El sevillismo sabrá recordar y tener siempre presente a José, como se merece, y como lo ha hecho con Antonio. Estoy impactado… no sé ni qué decirme a mí mismo», concluye el hermano de Antonio Puerta. En el presente siglo, el Sevilla vive esa dualidad de marcados contrastes. En la época más dorada del club en cuanto a éxitos deportivos, a la familia nervionense le ha tocado llorar con profunda tristeza la pérdida inesperada de dos de sus canteranos más queridos.