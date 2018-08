Rayo Vallecano-Sevilla (1-4): ‘Hat-trick’ de André Silva para debutar con rotundidad

Rayo Vallecano 1 Sevilla 4 Alberto García; Tito, Ba, Dorado, Álex Moreno, Amat, Medrán (Javi Guerra, m. 68), Kakuta, Embarba, Pozo (Advíncula, m. 75) y Trejo. Vaclik; Navas, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Escudero (Aleix Vidal, m. 60); Roque Mesa, Banega (Amadou, m. 69), Sarabia (Muriel, m. 76); Franco Vázquez y André Silva. 0-1, m. 14: Franco Vázquez. 0-2, m. 30: André Silva. 0-3, m. 45: André Silva. 0-4, m. 79: André Silva. 1-4, m. 84: Embarba, de penalti. Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Pozo. 11719 espectadores en Vallecas.

El Sevilla FC ha arrancado el campeonato liguero de la mejor manera posible. Triunfo del cuadro entrenado por Pablo Machín en Vallecas con protagonismo especial para el portugués André Silva, autor de tres de los cuatro goles de su equipo. Primera victoria para los de Nervión, que se mostraron superiores a su rival controlando el juego en el centro del campo y generando muchas llegadas con verdadero peligro a la portería local.

El Rayo Vallecano salió con ganas, pero el peligro no fue más allá de un remate a gol de Embarba que Mateu Lahoz anuló al entender que había fuera de juego. A partir de entonces, y a excepción de una falta lateral rematada por Ba y atajada por Vaclik, el dominio fue cosa del Sevilla. El cuadro entrenado por Pablo Machín se hizo pronto con el dominio del centro del campo, con Roque Mesa y Banega abriendo el balón a las bandas. Escudero y Jesús Navas empezaron a pisar terreno rival con peligro. Por el costado derecho encontró el Sevilla el camino para abrir el marcador. Anticipación en el saque del portero, control de Sarabia, llegada de Navas hasta la línea de fondo y pase atrás que Franco Vázquez transformó en gol con un taconazo.

Con la tranquilidad que daba el estar por delante en el partido, el cuadro de Machín se animó a seguir mirando al campo rival. Llegó entonces el momento de André Silva. El portugués acumuló buenas noticias en su primera titularidad liguera con el Sevilla. Aportó a la hora de bajar balones y asociarse con la gente del centro del campo. Tuvo un par de ocasiones en las que no estuvo muy acertado. Pero a la media hora no desaprovechó una asistencia de Escudero y anotó el segundo gol de su equipo gracias a un remate con la izquierda. Navas seguía a lo suyo y cerca estuvo de marcar con un remate cruzado que se marchó a la derecha del portero por muy poco. El Rayo parecía estar más fuera que dentro del partido, tal y como se pudo comprobar en la jugada del tercer gol del Sevilla. A la salida de un saque de esquina, André Silva aprovechó que ningún defensa rival acertaba en el despeje para rematar desde cerca y celebrar su segundo gol de la tarde.

No cambió el panorama tras el paso por el vestuario. El Rayo no era capaz de reaccionar y el equipo de Machín siguió con el mando del juego. Lejos de especular, el Sevilla puso la directa. Ocasiones claras para Franco Vázquez, Navas y Sarabia, que estuvo muy cerca de calcar el tanto anotado por su compañero Franco Vázquez en la primera parte. Pero el marcador no estaba cerrado. En los minutos finales tomó protagonismo el VAR. Primero, para dar por válido un remate de André Silva. El portugués pudo celebrar su primer ‘hat-trick’ como jugador del Sevilla al comprobarse que no había posición de fuera de juego. Minutos más tarde, Mateu Lahoz pitó una falta de Roque Mesa y tras recibir la comunicación vía VAR señaló el punto de penalti. Embarba superó a Vaclik y puso el definitivo 1-4 en el marcador. En la siguiente acción, el propio Embarba volvió a rematar, pero el balón pegó en el larguero. Triunfo final de un Sevilla que arranca con fuerza en LaLiga.