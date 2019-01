Real Madrid – Sevilla (2-0): la derrota de siempre, pero con agravante

Real Madrid 2 Sevilla 0 Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro, Modric, Ceballos (Valverde, m. 87); Lucas Vázquez (isco, m. 77), Vinicius y Benzema. Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Franco Vázquez, Escudero (Bryan, m. 85); Sarabia, Ben Yedder (Promes, m. 70) y André Silva (Munir, m. 74). 1-0, m. 77: Casemiro. 2-0, m. 92: Modric. Mateu Lahoz (Comité Valenciano). Amonestó a Carriço, Banega, Casemiro, Ceballos, Kjaer

Que el Sevilla pierda en el Santiago Bernabéu se está convirtiendo en una costumbre. De modo que eso, desgraciadamente, ya no debe pillar por sorpresa. Lo que sí es bastante preocupante es que lo haya hecho esta tarde ante este Real Madrid tan pobre, un claro agravante que no hace más que enfadar a los aficionados, los cuales han visto cómo su equipo ni siquiera compareció en los primeros quince minutos del partido ni en toda la segunda mitad. Volvió a empequeñerse y continúa con su línea descendente lastrado por la versión visitante. No gana fuera de casa desde septiembre y ya lleva dos derrotas consecutivas en LaLiga.

El Sevilla empezó mal. Mucho. Como casi siempre en el Santiago Bernabéu, algo que no termina de entender. La mayoría de equipos se motivan por enfrentarse al Real Madrid en su campo y los de Nervión, en cambio, se empequeñecen. Digno de estudio, desde luego. Afortunadamente, la “siesta” duró menos que otras veces y a los locales sólo les dio tiempo a tirar una vez. Vinicius, tras jugada de Benzema, disparó algo escorado desde dentro del área y Vaclik neutralizó el peligro. Apenas habían pasado cinco minutos y las sensaciones no eran nada positivas. Todo lo contrario. Los de Machín no reaccionaban y el Madrid combinaba con rapidez.

Hacía falta una reacción, y llegó al cuarto de hora. Fue entonces cuando el Sevilla se estiró. Comenzó a crearles problemas a los locales. Ya no había superioridad de los de Solari, el paso adelante igualó las cosas. De hecho, no tardó mucho en llegar la primera ocasión de los visitantes. La que, a la postre, sería la más clara de la primera mitad. Los de Nervión robaron el balón, salieron a la contra y Escudero se quedó solo delante de Courtois. El problema fue que el carrilero remató muy mal y el esférico se estrelló en el lateral de la red, pero por fuera. De todo modos, el Sevilla siguió intentándolo. Y, apenas unos instantes después, lo intentó André Silva. Su remate de cabeza fue muy flojo a las manos del portero local, aunque la acción tampoco hubiera valido en caso de entrar porque el portugués estaba en fuera de juego. Después de ello, el partido entró en una fase de mayor igualdad. Con arreones del Madrid, pero con seriedad nervionense en defensa e intentos de salir a la contra. Vinicius, el que más lo intentó, lo hizo siempre en clara inferioridad, por lo que lo más destacable de la recta final de la primera parte fue el golpe que se dieron, cabeza con cabeza, Franco Vázquez y Modric.

Tras el paso por los vestuarios, el guión se pareció al inicio de la primera parte, aunque el problema fue que el dominio del Real Madrid se alargó bastante más. Los locales volvieron a salir con una marcha más, mientras que el Sevilla no reaccionaba. Y así, comenzaron a llegar las ocasiones blancas. Casemiro, Modric en un par de acciones y Vinicius lo intentaron sin acierto. Luego llegó la acción más peligrosa de los locales, cuando Ceballos estrelló el balón en el larguero tras un derechazo desde fuera del área.

El Sevilla necesitaba una variación, así que Pablo Machín empezó a mover el banquillo. Y llamaron la atención las sustituciones, porque en cosa de cuatro minutos quitó a los dos puntas titulares para introducir a Promes y Munir. De poco sirvió. La dinámica continuó igual, el dominio siguió siendo de los locales, por lo que pasó lo que se estaba mascando. Y es que Casemiro se sacó un derechazo lejano que se coló en la portería del Sevilla a pesar de la estirada de Vaclik.

No hubo reacción visitante. El dominio y las llegadas siguieron llegando por parte del Real Madrid, que daría la puntilla en el tiempo de alargue, cuando Carriço prácticamente le regaló el 2-0 a Modric. Un duro palo para los de Nervión, sobre todo por la imagen de la segunda mitad. Y, además, por la clara línea descendente. No gana fuera de casa desde el 29 de septiembre y acumula dos derrotas consecutivas que hacen que el rival de hoy, el Madrid, le pase en la tabla.