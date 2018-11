Real Sociedad-Sevilla (0-0): Sólo le faltó la pólvora arriba

Real Sociedad 0 Sevilla 0 Real Sociedad: Moyá; Aritz, Llorente, Héctor Moreno, Theo; Zubeldia, Illarra; Januzaj, Juanmi (Sandro, m. 69), Oyarzabal (Zurutuza, m. 63); y Willian José (Jon Bautista, m. 88). Sevilla FC: Vaclik; Carriço, Amadou, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Arana (Escudero, m. 65); Sarabia, Franco Vázquez; Promes y Muriel (Roque Mesa, m. 71). Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro). Mostró cartulina amarilla a Navas, Amadou, Theo y Roque Mesa. Estadio: Anoeta. 24.882 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Cielo poco nuboso y 16ºC. Partido de la 11ª jornada de LaLiga Santander 2018-19.

No pudo vencer el Sevilla en Anoeta, donde se topó con un aguerrido rival que le planteó un choque complicado en todas las líneas. Los de Machín, sin sus atacantes de referencia, trabajaron de lo lindo en busca del premio del gol que nunca llegó. La Real se cerró bien en defensa, no concedió un solo hueco y se empleó a fondo en no perder el partido. Con todo, el punto logrado por los nervionenses puede y debe calificarse de positivo. Al equipo sólo le faltó pólvora arriba para llevarse un botín mayor, pero se mostró compacto y no cometió errores. El Sevilla dio una imagen sólida y nunca renunció a su estilo pese a las dificultades y circunstancias del choque.

Tras rotar al equipo completo en la cita copera de Villanueva de la Serena, en la que el técnico repartió minutos entre los menos habituales y concedió la oportunidad a algunos jóvenes, Machín volvió a su once tipo en LaLiga, aunque lo hizo con tres retoques obligados por las lesiones. Amadou, que ya había reaparecido con el Villanovense, formó en la línea de centrales en lugar de Kjaer, mientras que arriba el equipo perdió a sus dos delanteros titulares, André Silva y Ben Yedder, que dejaron su sitio a la dupla formada por Promes y Muriel. El franco-tunecino viajó hasta San Sebastián, pero unas molestias de última hora en el isquiotibial derecho impidieron su concurso en Anoeta.

La Real salió con algo más de decisión y a los siete minutos Juanmi dispuso de la primera ocasión del partido con un buen cabezazo, tras pase lateral de Aritz Elustondo, que se perdió desviado a la derecha de Vaclik. Los donostiarras tomaban la iniciativa ante un Sevilla bien posicionado atrás que esperaba su momento. Machín y los suyos contenían sin demasiados problemas el ímpetu local y sólo el desborde y la velocidad del belga Januzaj incomodaba de forma aislada a los centrales nervionenses. Mucho trabajo para Sergio Gómez por esa zona.

Poco a poco, el Sevilla se fue estirando y consiguió nivelar las fuerzas en el choque. Promes gozó de la primera oportunidad de su equipo con un peligroso disparo que se estrelló en la zaga txuri-urdin y, poco después, Muriel llegó a perforar las redes de Moyá tras un buen recorte sobre el portero de la Real, pero el colegiado Prieto Iglesias, bien situado, invalidó el tanto. En efecto, el colombiano partió en posición antirreglamentaria. Gol bien anulado.

A ambos conjuntos les costaba generar ocasiones claras, aunque era el Sevilla el que mostraba más intenciones de instalarse en campo contrario. Con el Mudo atado en la línea de tres cuartos, el trabajo para Banega se duplicaba en la zona ancha. En una de sus incorporaciones arriba, el argentino pudo marcar desde fuera del área. Moyá, muy atento, desvió con habilidad el zapatazo del ex del Inter. Sin goles se llegó al descanso en Anoeta.

El primer tiempo del Sevilla fue bastante aceptable. Propuso más que su rival, pero le faltó profundidad. El equipo echaba en falta más inspiración por parte del Mudo y, sobre todo, el instinto goleador de los dos que no estaban (Ben Yedder y André Silva). Y eso que el trabajo arriba de Muriel y Promes no estaba siendo nada malo. Todo lo contrario. Pero había que acertar.

La segunda parte comenzó con un lanzamiento alto de Jesús Navas. El palaciego arrancó muy entonado en la reanudación, volviendo loco a su par Theo Hernández y generando bastante peligro desde la derecha. Un buen centro a la cabeza de Muriel que el colombiano remató arriba y un zurdazo posterior desde la frontal vinieron a engrosar la ingente producción ofensiva del capitán sevillista en los siguientes minutos. La Real las veía venir y se encomendaba únicamente a la inspiración de Januzaj en las contras. Ahí Arana sufría bastante en las llegadas del belga por su costado. Tanto, que Machín lo sustituyó pasada la hora de partido por Escudero.

Sin embargo, las fuerzas fueron menguando en un Sevilla que no encontraba el gol por ningún camino y en el tramo final los de Garitano elevaron su presión arriba para intentar sorprender al cuadro hispalense. Nada. El marcador no se movió. Ni siquiera con una clarísima ocasión de Roque Mesa que el canario mandó a las nubes a pase de Banega. Real Sociedad y Sevilla se repartieron los puntos en un choque competido y con escasas oportunidades de gol.