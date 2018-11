Real Sociedad-Sevilla: el motor es LaLiga

Real Sociedad 0 Sevilla 0 Moyá; Gorosabel, Aritz, Llorente, Theo; Illarramendi, Rubén Pardo, Zubeldia; Sandro, Oyarzábal y Willian José. Vaclik; Carriço, Amadou, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Mudo Vázquez, Sarabia, Arana; Promes y Ben Yedder. Prieto Iglesias (Comité Navarro). Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander. Anoeta (18.30 / BeIN LaLiga).

Durante cinco partidos en LaLiga, y desde que el Sevilla ganara al Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán y le sirviera para obtener algo más que tres puntos, sobre todo desde el lado siempre importante de adquirir confianza y consolidar el mejor juego, el aficionado se aprendió de memoria el once de Machín. En algunas décadas pareció un imposible. Pero llegó el soriano y se escuchó el «Vaclik, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Navas, Banega, Franco Vázquez, Sarabia, Arana, André Silva y Ben Yedder…». Así, cinco veces.

En un fútbol cada vez más marcado por términos como rotaciones, el hincha del Sevilla, mayor o niño, llegó a recitar de carrerilla el nombre de sus once guerreros. Ante el Madrid, el Eibar, el Celta, el Barcelona y el Huesca, Machín no tuvo que inventar nada. Repitió una y otra vez, una circunstancia que no se veía desde hacía casi 30 años entre la parroquia sevillista. Ahora, sin embargo, llega un mundo nuevo (un once nuevo) en la competición de la regularidad por las obligaciones que aparecen en forma de lesión. Ya se conocía que Kjaer no iba a poder jugar, y con ello que la necesidad de cambiar era obligatoria. Ayer, por contra, se confirmó también que André Silva no iba a poder jugar.

Lo que está por ver, sin embargo, es quiénes serán los que salgan esta tarde en Anoeta en un duelo importante para marcar territorio y para seguir en lo más alto tras doblegar la semana pasada al equipo oscense en Nervión. En la defensa, todo hace indicar que Machín le dará la titularidad a Amadou, un futbolista que llegó para el centro del campo, pero que en esta ocasión tiene muchas papeletas para sustituir a Kjaer y acompañar a Carriço, el jefe de la zaga, y a Sergi Gómez, la extensión del técnico en la defensa. El ex del Celta, en silencio y sin aspaviento alguno, lleva ya jugados 18 partidos de 20 posibles (sólo se ha perdido el duelo de ida ante el Ujpest y el de la Copa del Rey ante el Villanovense).

También otro de los fijos es Banega. Pero el caso del argentino es especial. Lo de Banega es distinto. El argentino recuerda, y cada vez más, al caso particular y tan lleno de éxito que trajo el trabajo de Kanouté. Juande Ramos, entonces, entendió al de Mali y le dio su sitio. Le dio la brújula y le hizo saber que su forma de entender el juego y el entrenamiento serían siempre bien recibidas. Lógico. A los grandes, a los que te alumbran y terminan encumbrándote, hay que escucharlos. Con Banega pasa algo parecido. Quiere jugarlo todo. Se divierte. Como cuando era un niño en Rosario y le tocaba medirse a los chavales más grandes para demostrarle a sus padres que él podía con todo y más. Hay jugadores que son distintos a todos. Una razón de peso para entenderlo está en conocer qué piensan sobre Banega los nuevos refuerzos cuando llegan al Sevilla. Hasta un jugador con suma calidad no dudó en decir este verano en el vestuario que parecía que Banega tenía ojos por detrás.

El argentino, consciente de su alta capacidad para encontrar soluciones, no quiere perderse ni un encuentro. Si por él fuera hubiera jugado hasta ante el Villanovense. Pero Machín lo quería fresco para hoy, ante la Real Sociedad, un equipo que lo bueno que ha hecho esta temporada lo ha protagonizado como visitante. El dato es claro en este sentido:sólo dos de los doce puntos que ha ganado el conjunto donostiarra en lo que va de temporada los ha conseguido como local. De hecho, aún no ha ganado ante su afición, y es tras el Huesca y el Villarreal, el equipo que menos goles ha marcado como local.