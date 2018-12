El regreso de Campaña, «ahora o nunca»

El Sevilla no sólo baraja el regreso de Alberto Moreno. Por rendimiento y méritos propios se cuela también en la agenda de Caparrós y su equipo de colaboradores el nombre de José Campaña. El mediocentro ha explotado, consagrándose a sus 25 años como uno de los centrocampistas españoles con mayor presente y futuro. Ha sido titular con el Levante en todos los partidos de LaLiga, menos en la jornada 13ª contra el Huesca que se la perdió por acumulación de amonestaciones. El momento de su posible «vuelta a casa» es ahora. O nunca. Por muchos motivos que impiden plantearse otros escenarios.

Caparrós tiene especial predilección por el futbolista formado en la cantera del Sevilla. Pero el Levante ya ha movido ficha ante el aluvión de propuestas que empieza a recibir por un jugador clave en su proyecto. Le ha ofrecido una renovación que lo situaría en el primer escalón salarial de la plantilla granota. Su representante y los dirigentes del cuadro valenciano se vieron las caras el pasado viernes 21 y por ahora no han cerrado ningún acuerdo. Actualmente, el vínculo de Campaña con el club de Orriols expira el 30 de junio de 2020 y su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, asumible para una entidad como la sevillista. Si renueva, la nueva cláusula superará fácilmente los 30 millones. La eclosión del jugador, en el mejor momento de su carrera, ya ha despertado el interés del Atlético de Madrid, entre otros grandes.

El representante de Campaña, Enrique Rosado, explica a ABC de Sevilla cómo está la situación: «El Sevilla, como todos los equipos, marca sus directrices en las negociaciones y contrataciones. A día de hoy, no me he sentado con el Sevilla. Sencillamente porque tengo que hacerlo con el Levante antes que con cualquier club. Todos los clubes que me han llamado preguntando por Campaña los he remitido directamente al Levante. Y el Levante ya me ha transmitido los nombres de esos equipos que se han puesto en contacto con ellos. Es muy simple. El jugador tiene una cláusula de rescisión y en estos momentos también hay una negociación abierta para su renovación… En la vida hay que ser agradecido y hay que escuchar primero al Levante, hasta dónde puede llegar. Es un club con un presidente que es un caballero, como su dirección deportiva, los compañeros, los utilleros…».

Con todo, el agente admite la expectación que ha levantado el centrocampista en el mercado: «No sólo se han interesado por Campaña clubes extranjeros, sino equipos muy importantes de LaLiga española». Y hay un dato revelador: a muchos de estos equipos ya les ha llegado la información de que José Campaña ha entrado de lleno en los planes de los técnicos de la selección española y que la llamada de Luis Enrique se antoja inminente de seguir con su actual rendimiento. Cuando el sevillano debute con el combinado nacional, su cartel y cotización terminarán de dispararse y se alejaría de la órbita de posibilidades de muchos equipos como el sevillista.

Hay una especie de cuenta atrás que juega claramente en contra de todos aquellos clubes que apuesten por llevarse a Campaña. Demorar la decisión puede resultar en pocas semanas irreversible. El Sevilla, en todo este panorama, cuenta con una gran ventaja. Y no es otra que el sentimiento especial y particular del jugador. «A ver. Campaña se ha criado en el Sevilla; salió de allí… él es sevillista y en Sevilla está su casa. Y si me apuras, en mi opinión personal y en la posición que juega, el Sevilla necesita un jugador como Campaña. Él mirará cada proyecto que le puedan presentar, pero a igualdad de condiciones, el Sevilla es especial para él», afirma su agente.

Hace ahora un año, el propio José Campaña, en la víspera de enfrentarse al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, recordó cómo fue su debut con el conjunto nervionense, con apenas 18 años: «Fue un sueño y una sensación única. Guardo muy buenos recuerdos de todo aquello que sucedió». El canterano jugó su primer partido con el primer equipo del Sevilla el 25 de agosto de 2011 en el play off de la Liga Europa entre el conjunto hispalense y el Hannover 96 (1-1).

Disputó 24 partidos oficiales entre LaLiga, la Copa y la Liga Europa, no sin antes pasar por las categorías inferiores del Sevilla hasta debutar de la mano del actual técnico del Valencia, Marcelino García Toral. Al final de la temporada 2012-13, Campaña no pudo jugar todo lo que le hubiera gustado a causa de una lesión en el metatarsiano. A partir de ahí, no renovó su contrato con el Sevilla y se aventuró a probar fuera de España. Pasó por las ligas de Inglaterra, Alemania, Italia y Portugal hasta que decidió volver al fútbol español, al Alcorcón, en la 2015-16. Desde el año pasado, brilla en el Levante.