Reguilón ya se entrena con el Sevilla

El último refuerzo del Sevilla, Reguilón, ya se está entrenando a las órdenes de Julen Lopetegui en la segunda sesión de trabajo de una pretemporada que comenzó ayer. El jugador llegó esta mañana y tras pasar las pruebas médicas fue anunciado como nuevo fichaje del Sevilla.

Antes, Reguilón destacó aspectos que le atraen del conjunto de Nervión. “Del Sevilla FC me gustan muchas cosas, pero sobre todo su afición, es de las mejores de España. Tengo muchas ganas de conocerla y dejarme todo por esta camiseta. Cuando me reuní con mi representante y pusimos encima de la mesa todo lo que había, en el momento que salió el nombre del Sevilla FC, mi cabeza no quiso escuchar más. Para mí fue maravilloso”, manifestaba el madrileño.

Coincide de nuevo con Julen Lopetegui, entrenador al que ya conoce: “Sí, el míster me conoce muy bien. Es cierto que me llamó, pero tampoco hacía falta porque ya estaba convencido de que quería venir aquí, aunque eso te da más confianza aún. Me pidió que aportase lo que él conoce de mí, trabajo, alegría y que haga lo que hacía con él, competir y entrenar bien, que es el club ideal para seguir forjándome. Soy un jugador muy intenso, con mucho recorrido, duro en defensa y me gusta incorporarme al ataque… Todo eso quiero hacerlo aquí”.

Reguilón, al igual que sus compañeros, se marchará mañana hasta Portugal para hacer la primera parte de la pretemporada. Después tocará viajar hasta Estados Unidos.