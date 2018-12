Reyes: «Me gusta mucho este Sevilla; ojalá podamos luchar hasta el final por LaLiga»

Apenas aprendió a decir un par de palabras en chino. Tampoco logró salvar a su equipo, el Xinjiang Tianshan Leopard Football Club, del descenso. Pero nunca dejó de ver a su Sevilla. José Antonio Reyes, que llegó hace unos días a España, atendió ayer a ABC de Sevilla, recalcó con entusiasmo que le gusta mucho el cuadro de Machín, indicó que sueña con ver al equipo luchando por LaLiga y recalcó que está impaciente porque llegue el jueves para ir al Ramón Sánchez-Pizjuán a ver el importante duelo de la Liga Europa ante el Krasnodar.

«No me explico cómo se nos pudo escapar la victoria ante el Valencia. Vi el partido en mi casa y todavía me dura la rabia. Eso dice mucho de este Sevilla… porque conseguir un empate en el campo del Valencia y que no estemos contentos significa que queremos más y más. Debimos haber sentenciado antes el partido. En la segunda parte faltó sólo eso, otro golito. La afición del Valencia ya estaba con los pitos (silencio). Pero bueno, ya está. La verdad es que lo mejor es quedarse con lo que está haciendo el Sevilla en toda la temporada. Me gusta mucho este Sevilla. Sabe lo que quiere y los jugadores están haciendo cosas importantes. Ojalá el equipo siga así y podamos luchar hasta el final por LaLiga. No va a ser fácil porque tarde o temprano los más grande se van a levantar. Pero si nuestro Sevilla sigue así, dando pasitos, se puede soñar con cualquier cosa. Para que un equipo que no sea el Madrid, el Barcelona o incluso el Atlético puedan ganar LaLiga depende de muchas cosas. Ya se ha jugado mucho de la temporada (la próxima jornada será la decimosexta) y ahí sigue el Sevilla», dijo.

Más serio y con aires de inquietud se pone Reyes cuando habla de la Liga Europa: «En LaLiga está claro que no tenemos como obligación y objetivo ganarla. Pero en la Liga Europa tenemos que llegar lo más lejos posible. No lo tenía previsto, pero quiero ir el jueves al Sánchez-Pizjuán para ver el partido ante el Krasnodar. Es una final y quiero vivirla allí. Cuando estaba en Inglaterra, en Portugal, o en Madrid, siempre tenía mi hueco grande para el Sevilla. También en China. Allí veía los partidos, aunque fuera a horas extrañísimas (se ríe). Pero lo del jueves es importantísimo y me gustaría ir al estadio. ¿Si se lo he dicho al club? No, no. No he dicho nada. Supongo que se enterarán por la entrevista».

Reyes, puesto a elogiar, y además de exaltar el trabajo de Machín, habló durante un largo tiempo del Mudo Vázquez: «¡Qué jugadorazo! Ya no es sólo lo que inventa, lo que es capaz de ver en los espacios más dificiles, algo que él siempre ha tenido, sino su capacidad ahora para ayudar atrás. Es mucho más completo. Me encanta verlo jugar. Dependiendo de cómo esté el Mudo Vázquez se puede ver a un Sevilla u otro. Lo que espero es que aguante físicamente. Ahora es importante que esté al cien por cien, sobre todo, el jueves. Necesitamos ganar como sea. Después llegarán unos días de vacaciones en Navidad y podrá coger fuerzas otra vez».

Reyes sostuvo que estará en Sevilla hasta enero. «La experiencia en China fue muy buena. Lo que pasa es que no nos salvamos. Yo llegué cuando el equipo estaba a diez puntos de la salvación. Tratamos de recuperar posiciones, pero ya fue imposible», dijo, para a continuación señalar que no sabe aún con exactitud qué hará a partir de la próxima temporada: «Hay que esperar. Ahora aprovecharé para estar con mi familia y ya se verá. Y claro, también para ver al Sevilla. El jueves nos vemos…».