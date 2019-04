Reyes: «No hay nadie que sepa como Caparrós lo que es un derbi»

Le gustaba bromear con quien fuera cuando aún era un niño en los días antes de un derbi. Salía de casa, en Utrera, paseaba hasta el parque y le decía a sus amigos del Betis que ese fin de semana tenía jaleo. Guasa, desparpajo y una manera de vivir que lo marcaron para siempre como uno de los mayores ídolos del sevillismo. José Antonio Reyes y mucha gloria para su gente. A principios de siglo rompió en el Sevilla como un fenómeno y se marchó de manera prácticamente obligada a Londres, Arsenal, en enero de 2013 para ayudar a reflotar una entidad en penumbra económica, Reyes se fue llorando, pero con la absoluta confianza de que algún día volvería. Lo hizo. Y pasó de fenómeno a líder para terminar ganando hasta tres títulos de la Liga Europa. En su casa están las tres copas (2014, 2015 y 2016). Pero Reyes es mucho más. Así él mismo lo siente. Reyes es también derbi. Desde Extremadura, donde juega ahora tras su breve pero intensa experiencia en China, se puso a recordar con ABC de Sevilla algunas de sus experiencias en el conjunto nervionense y terminó hablando del «partido más especial».

«A mí, como a cualquier canterano, siempre me había gustado marcarle al Betis. Hasta hoy todavía me acuerdo de goles que le hice cuando podía tener once, doce años. Es distinto a todo. Pero el primero que hice, ya con el primer equipo, fue el más increíble de todos. Caparrós era el entrenador y lo vivía como nosotros. Estuvimos toda la semana hablando de ese partido. Yo ya había jugado algunos derbis, pero ese fue distinto porque sentí algo increíble en la celebración. Marqué. Al principio es como que no sabía que hacer, y luego busqué a mi familia, que estaba detrás de nuestro banquillo. No puedo olvidarme», explica Reyes para referirse al tanto que hizo el 19 de octubre de 2003 y que quedó en empate a dos.

Nueve años tuvo que esperar el delantero para revivir sensaciones parecidas. Tras jugar en el Arsenal, Madrid, Benfica y Atlético, el utrerano volvió a Nervión para seguir multiplicándose también en los derbis. Día 18 de noviembre de 2012 y Reyes termina firmando una de sus noches más mágicas ante el Betis. «Fue un espectáculo. Ganamos 5-1 y pude hacer dos goles. Yo ya llevaba más tiempo en el fútbol, pero la forma de vivir el derbi fue igual. Eso yo creo que nunca cambia. Salimos del vestuario con muchas ganas y la afición nos ayudó. Casi no me dio tiempo ni de entender lo que había ocurrido. A los pocos segundos ya marqué. Y después vendría el segundo». Reyes se convirtió en una máquina goleadora en los derbis y ya no pararía hasta abandonar el club con la curiosa circunstancia de que también en la Liga Europa y en la Copa dejaría su sello con dos goles.

El cuarto tanto en un derbi lo hizo en la competición continental, en la recordada remontada de los octavos de final en el Benito Villamarín. «Nada más perder por 0-2 en nuestro estadio ante el Betis todos supimos que fue un accidente y que le daríamos la vuelta. Teníamos que ser listos y jugar con calma. Todo estaba perfecto: un derbi y con tanto en juego… Con mi gol nos vinimos arriba. Aquello fue increíble». También en la Copa sabría Reyes lo que era marcarle al Betis, en esta ocasión en el partido de vuelta de los octavos de final del 12 de enero de 2016. El equipo sevillista venía de ganar 0-2 y Reyes apenas necesitaría cuatro minutos para marcarle a Adán en Nervión. «La eliminatoria estaba casi sentenciada y aquello fue una fiesta. Veníamos de las Navidades y le regalamos a nuestra afición un triunfo muy bonito. Ganamos 4-0. Jugábamos casi de memoria y se notaba en este tipo de partidos».

Reyes, poco dado a guardar recuerdos de su etapa como futbolista, tiene en su cabeza los mejores momentos: «He podido jugar partidos muy importantes, tanto en el Sevilla como en otros clubes. Pero el derbi siempre estará en mí. Yo daría lo que fuera por poder volver a sentir lo que se vive en un partido de este tipo. Esta temporada he podido acudir al Sánchez-Pizjuán en varias ocasiones y se me hace raro. Yo soy sevillista y ahora sigo al equipo. Pero es verdad que lo del sábado es especial. No creo que pueda acudir porque nosotros también jugamos el sábado (el Extremadura se mide al Málaga en La Rosaleda a las 16.00). Pero sí lo veré por la tele. El equipo ha cogido mucha confianza con Caparrós. Él sabe mejor que nadie cómo es el Sevilla, y como es un derbi. Me acuerdo lo que me decía antes de jugar con el Betis. Siempre me estaba diciendo que era mi momento, que había mucha gente que estaba pendiente y que teníamos que darle una a la afición», relató Reyes y aprovechando para mandarle un mensaje cariñoso a Caparrós tras anunciar éste que padece leucemia. «Joaquín es un luchador; siempre lo ha sido y siempre lo será».