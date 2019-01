«¿Rog al Sevilla? Damos el ok, pero sin opción de compra o con una altísima»

igue trabajando la dirección del Área de Fútbol, con Joaquín Caparrós al frente, para reforzar al equipo y con la opción de Marko Rog como prioritaria para el centro del campo. Ayer se volvieron a dar algunos contactos entre los dos clubes y el director del Nápoles, Cristiano Giuntoli, tuvo a bien explicar a ABC de Sevilla cómo estaba la situación prácticamente al cierre de esta edición.

«Estamos hablando, sí. Y hemos dado el ok a la cesión. Entendemos que puede ser una buena opción para Marko (por Rog). El futbolista nos ha dicho que quiere jugar en el Sevilla. Pero no podemos regalarlo. Puede jugar estos meses en el Sevilla y luego se viene con nosotros. No queremos ponerle una opción de compra y así se lo hemos comunicado a él y al Sevilla. Otra cosa es que la opción sea muy muy alta. Marko llegó en el verano de 2016 y estamos convencidos de que terminará rompiendo. Es un jugador en el que tenemos puesta mucha confianza y no queremos desprendernos de él. Nadie va a regalar nada», indicó Giuntoli apenas unos minutos después de hacerle las mismas reflexiones al propio jugador.

El centrocampista croata se ha informado de todo lo que concierne al Sevilla y le dijo a su agente que hiciera todo lo posible por cerrar la operación. El dato positivo es que el Nápoles no se cierra a la cesión, pero anoche quedaba hablar de qué tipo de cláusulas se pueden redactar en el contrato. Marko Rog sólo tiene 23 años y en Croacia está considerado como uno de los futbolistas más prometedores. Sin embargo, desde que llegó al Nápoles, el balcánico apenas ha tenido continuidad. Esta campaña sólo ha jugado 337 minutos divididos en once partidos.

En total, desde que llegó al conjunto del sur de Italia, ha participado en 67 duelos y ha marcado dos goles. El Sevilla, que anoche seguía hablando con el Nápoles, retomará hoy a primera hora los contactos con el club italiano pues tanto Caparrós como Machín entienden que están ante una buena oportunidad para reforzar el centro del campo.