Roque Mesa: “La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles del Sevilla”

Roque Mesa es uno de los futbolistas invitados a salir del Sevilla de cara a la próxima temporada. Así lo ha confirmado el propio jugador canario, en una entrevista concedida al medio insular La Provincia, en la que asegura que es uno de los jugadores transferibles del club en este mercado de fichajes.

“La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles. Siempre lo he dicho, esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar”, decía Mesa al diario palmense. “Tengo contrato con el Sevilla, no he hablado con ninguna de las partes, eso lo lleva directamente mi representante. Se sabe y lo sé que hay una sintonía, esto es que si viene algún club y me quiere fichar y el club está satisfecho, pues ya se vería. Lo he comentado, tiene que ser algo que sea bueno para todas las partes”, decía el futbolista del Sevilla.

Roque Mesa asegura que se siente tranquilo, y que en las presentes vacaciones está disfrutando con su gente y con su familia: “Llegado el momento, si hay que quedarse, lo daré todo por este club como lo he dado hasta ahora. Si me tengo que ir, lo haré con la cabeza bien alta. Al Sevilla siempre le desearé lo mejor; tengo las cosas muy claras. Mi profesionalidad queda avalada por mi trayectoria”, resumía el jugador.

Mientras tanto, el Sevilla continúa trabajando en la planificación deportiva de la próxima temporada confeccionando la plantilla definitiva que competirá el año próximo. Una lista en la que podría no estar finalmente el centrocampista teldense.