Roque Mesa, receptivo para irse al Galatasaray

De Roque Mesa a Fernando. El futbolista canario, tras las primeras conversaciones, ha visto con buenos ojos la posibilidad de jugar en el Galatasaray tras conocer que en el Sevilla va a tener serias dificultades para jugar. El jugador canario no quiere ser un problema y así se lo ha comunicado al club en el caso de que las gestiones por Fernando “necesiten” de su ayuda.

Roque Mesa está en estos momentos concentrado con el Sevilla en Lagos, Portugal, pendiente de una llamada de su agente para saber cómo está la situación en estos momentos. El mediocentro comenzó la pretemporada tratando de convencer al entrenador, Julen Lopetegui, pero en apenas unos días se ha dado cuenta de que lo mejor es buscar una salida.

El canario ya había indicado en una entrevista a La Provincia que era uno de los futbolistas que podría salir del Sevilla: “La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles. Siempre lo he dicho, esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Tengo contrato con el Sevilla, pero no he hablado con ninguna de las partes. Eso lo lleva directamente mi representante”, llegó a decir.

Roque Mesa llegó en enero de 2018. Ahora, año y medio después, se le dibuja un nuevo escenario.