«El Sánchez-Pizjuán es inamovible y será de por vida de los sevillistas»

Francisco Guijarro, exconsejero y uno de los grandes accionistas del club de Nervión, ha atendido a ABC de Sevilla para hablar sin tapujos sobre el cisma abierto con las bases tras la peliaguda junta de accionistas del pasado 10 de diciembre. Guijarro se muestra rotundo en sus explicaciones, dispuesto a resolver las principales dudas generadas entre el sevillismo después de una asamblea «caldeada con intención». Al igual que hizo el presidente, José Castro, en estas mismas páginas, asegura que no se ha planteado vender. Y lanza otro mensaje: el estadio «no se toca». El empresario explica que las maneras de algunos pequeños accionistas en la junta dejaron mucho que desear y enturbiaron el desarrollo normal de la misma: «Ha habido gente que se ha dedicado a calentar el ambiente. Con esa intención acudió alguno a la junta. Hay quien le gusta mucho el protagonismo… y esté quien esté dirigiendo al Sevilla, siempre encuentra algo para protestar o que no le parece bien. ¿Qué si se pudieron explicar mejor las cosas en la junta por parte del consejo? Desde el minuto cero, se perdieron las formas por parte de aquellos que gritaban e insultaban, y todo eso condicionó a las personas y al desarrollo normal de la asamblea. Se insultó al presidente por cosas que no han ocurrido», afirma.

Pese a todo, Guijarro ha querido destacar el comportamiento ejemplar de la afición y de los Biris en los dos partidos que el equipo ha disputado tras la polémica junta de accionistas: «Los Biris han sido manipulados; sin embargo, han mostrado un buen comportamiento en todo este asunto. El día del Krasnodar, realizaron su protesta en el campo en el momento oportuno, con el partido prácticamente terminado y con el Sevilla ganando 3-0. No pararon de animar, siempre con el equipo. Y en el partido contra el Girona, igual. Hubo protestas, pero antes del partido y fuera del estadio». En este sentido, cree que hinchas y aficionados en general le han dado una lección a algún que otro accionista que se acreditó para la junta: «Es mejor el comportamiento de los sevillistas que van al campo que el de aquellos que fueron a la junta a gritar y a crear mal ambiente. Ante todo, hay que tener respeto y ser consecuente con una gestión que está propiciando de nuevo una gran temporada. En lo económico y en lo deportivo. Accionistas Unidos y su cabeza visible perdieron los papeles. No se puede acudir a una junta profiriendo insultos y amenazas desde el principio. Así no se puede».

Y llegamos a la pregunta clave: ¿El Sevilla está en venta o se está vendiendo?… Guijarro es tajante: «No hay nada. Pero nada de nada. Absolutamente nada. Pongo un ejemplo. Cuando tú tienes algo de valor hay gente que se interesa. Y vienen a preguntarte. Pero es que en nuestro caso, ni siquiera hemos escuchado. No vendo ni por diez, ni por veinte… es que ni me lo he planteado. Se habla mucho, pero la única realidad es que vender el Sevilla es algo muy difícil. Sencillamente porque el club está en manos de sevillistas y no de especuladores. Esto debe quedar claro. Está en nuestras manos, afortunadamente. Y eso es lo que no entiende o no quiere entender Accionistas Unidos y Eduardo Arenas», zanjó.

Con todo, Guijarro también se muestra categórico con el asunto del Ramón Sánchez-Pizjuán. El bien más preciado del sevillismo, explica, ya está blindado: «El estadio del Sevilla no se vende. Nunca se ha vendido y nunca se va a vender. Y, además, no se puede vender. El Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva serán de por vida de los sevillistas y de la ciudad de Sevilla. Estamos hablando de patrimonio de uso deportivo. Y esto no es nada nuevo, sino que se sabe desde hace muchos años. El Ramón Sánchez-Pizjuán es inamovible. Es increíble que se les pueda calentar el coco a las personas con otras historias. Es más, en el estadio y en la ciudad deportiva lo único que hacen el presidente y el consejo es gastar dinero. Invertir en las infraestructuras. Y lo que queda. Aunque alguien quisiera, nadie puede vender el estadio. No se pueden decir tonterías como que alguien va a venir a comprar el club y va a vender el estadio, porque eso es imposible».

Sevillistas Unidos 2020

La tercera duda del sevillismo está en conocer la función y quién está detrás de la sociedad Sevillistas Unidos 2020. El que fuera consejero sevillista ofrece su explicación: «Había una compra compulsiva de acciones por una parte (Del Nido) y decidimos comprar también para que evitar que el club cayera en manos de esta persona. Con este fin, buscamos ayuda de esta sociedad, Sevillistas Unidos 2020, que ahora está en el consejo. Todos hemos tenido que hacer esfuerzos tremendos para ello. He tenido que comprar acciones a 1.500 euros… más de un millón de euros en acciones. Roberto (Alés), Carrión, Pepe Castro… todo el mundo se ha tenido que esforzar. Si no hubiéramos llevado a cabo este esfuerzo y no hubiéramos buscado a este grupo, el Sevilla estaría hoy en manos de Del Nido».