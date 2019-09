Sarabia: “He sido muy feliz en Sevilla, disfruté de mis mejores años como profesional”

El centrocampista del PSG Pablo Sarabia dejó este verano el Sevilla FC para marcharse al campeón francés y poder aspirar a llegar lejos en la Liga de Campeones. Ahora disfruta del premio de ir con la selección española, con la que se encuentra concentrado en Las Rozas. Allí atendía a Onda Cero y hablaba de cómo se gestó su fichaje por el club galo. “A mí me lo dice mi representante, que surge la posibilidad de ir allí, y la valoramos. Yo en Sevilla he sido muy feliz, he disfrutado del cariño de la gente y he disfrutado de mis mejores años como profesional. Es verdad que la opción que viene por parte mi representante y nos sentamos a valorar las opciones”, reconcía.

El ex jugador del Sevilla reconoce que, cuando se enteró de su convocatoria con España, “lo primero que hice fue llamar a mi familia, a continuación a mi novia y ya justo después el primero en llamarme fue Dani Carvajal”.

Sarabia comentaba que la liga francesa “es mucho más física que la española y muy diferente. Todavía estoy adaptándome y viendo el máximo número de partidos posibles para ello”.

Además, descartó que el Real Madrid se hubiera interesado por él este verano. “No he sabido nada del Real Madrid este verano, sí que hubo interés de otros clubes pero al final me decanté por el Paris Saint Germain”, sentenció Sarabia.