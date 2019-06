Scotta: «Ojalá Dios me dé salud para ver jugar a mi nieto algún día en el Sevilla»

Hay visitas que dan vida. En forma de ilusión, la casa de los Scotta en Argentina es hoy un reducto de alegría. Abuelo y nieto son uno. Hablan y las confidencias se repiten en la pequeña sala que el mítico exjugador del Sevilla Héctor Horacio Scotta cuida con esmero todos sus recuerdos. Pasado y futuro se entremezclan en Buenos Aires. Valentino Fattore Scotta está feliz. Escucha a quien más sabe. Palabra de Scotta. «Estoy muy orgulloso. El chico se merece lo mejor . Está haciendo un sacrificio muy grande. Me gusta su esfuerzo y constancia. En todo», sostiene mientras recuerda sus inicios.



«Yo no pude estudiar. A los trece años ya me tuve que poner a trabajar. Limpiaba los suelos, repartía documentación. Tenía que ayudar en casa y me salió un trabajo como ordenanza municipal. Había que luchar mucho. En aquel momento es que ni lo piensas. Lo hacés y ya está. Mis padres no podían; éramos cuatro hermanos y había que trabajar. Luego llegó el fútbol y me fue bien. Pero el problema estuvo cuando me retiré. No sabía lo que podía ser. Y entré en depresión. Muy fuerte. La vida se me paró (otro silencio). El fútbol está bien, es muy bonito, pero lo primero en la vida de cualquier chico debe ser siempre los estudios. A los chicos yo siempre se los digo: ‘formate, formate; aprende, aprende’. Mi nieto lo sabe. Es un chico muy responsable y siempre está con los libros y el balón. Si se quiere, se puede. Hoy hay jugadores de Primera que estudiaron para abogado, para ser médico. Hay tiempo para todo», reitera el célebre goleador del Sevilla a este periódico.



Scotta se emociona al recordar sus inicios. «Todo ha cambiado tanto… Ahora los chicos tienen muchas más posibilidades y deben aprovecharlo. La vida pasa tan rápido… Estuve muy mal, ¿sabe? Ya estoy fuerte, bien. Pero lo pasamos mal, muy mal. Tuve cáncer de colon y me operaron rápido. Todo salió bien. Al tercer día me sentía tan bien que pensé que pronto me podría ir a casa. Pero, de repente, se complicó todo. Tuve una peritonitis. Ya no me acuerdo de más. La operación por el cáncer de colon fue el 18 de enero del año pasado. Todo iba bien. Luego vino lo peor. Estuvo difícil, ¿sabe? Uno de los cirujanos del grupo de médicos que me operaron me comentó luego lo complicado que estuvo todo. Era hincha de San Lorenzo. Y me dijo: ‘gringo, me pegaste un susto de muerte. Yo pensaba que te quedabas, que no salías, gringo’. Aquel día marqué el mejor gol de mi vida. Hay que vivir. Y disfrutar de las cosas pequeñas. Yo ahora mire cómo estoy. Con mi Valentino, con mi familia. Podía no estar, ¿verdad? Pero estoy y sólo por eso debo tratar de disfrutar cada momento», reflexiona mientras pasa a enumerar algunas de las actividades que le dan vida.



De Buenos Aires a Nervión

«Mi Sevilla Fútbol Club. Qué cosa tan grande. La última vez que fui a Sevilla (marzo de 2017) me di cuenta de que todavía me quieren. No sabe lo que significa eso para mí», dice con la camiseta del club de Nervión puesta. «A mi nieto, para la foto, le he dejado la de San Lorenzo (se ríe). ¿Se imagina a Valentino jugando en el Sánchez-Pizjuán? Qué bárbaro. Ojalá Dios me dé salud para estar con él si llega el momento (se emociona). Ahora estoy bien, con algunos achaques ; me tuvieron que poner un marcapasos y también tengo una arteria tapada en la pierna, pero va todo bien; está controlado. Ya todo está en orden. Y ahora lo que me gustaría es que Valentino vaya dando los pasos correctos. Por esfuerzo sé que no va a quedar. Sería espectacular ver a Valentino jugar en el Sevilla. Fue increíble el día que jugó en el Trofeo Antonio Puerta, pero poder verlo en un partido de LaLiga sería espectacular. A veces lo pienso y no me salen ni las palabras. Mi hija y mi yerno están haciendo un gran trabajo. Me gusta cómo es el chico. No hablo de fútbol, hablo de la vida. Disfrutar estos días de la familia en mi casa es una maravilla. Lo malo es que se van el próximo domingo. Bueno, es normal. Qué vamos a hacer. Ya le dije a mi nieto que se prepare, que como algún día tenga la posibilidad de debutar en un partido oficial… allí estaré yo. Ojalá Dios me deje».



Scotta llegó a jugar 101 encuentros con el Sevilla y marcó 53 goles. Su último partido con la camiseta del equipo nervionense lo disputó un 27 de abril de 1980, pero en la memoria de los aficionados sevillistas aún sigue muy presente el juego del argentino. En su última campaña hizo 16 tantos y se despidió con todos los honores. Ahora, 39 años después, su sueño e ilusión pasa por ver crecer a su nieto Valentino en el Sevilla, el equipo, junto a San Lorenzo, de sus amores.