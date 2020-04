Scotta y su sueño: “Quiero ver el debut en Primera de mi nieto”

Una de las leyendas del Sevilla, Scotta, habló hoy en los medios del club sobre la actual situación: “Todos los jugadores no van a volver en la misma forma física en la que estaban, por más que se trabaje en casa, no es lo mismo. Tendrán que hacer una pretemporada y volver a empezar. Lo más grave es no saber cuándo se va a empezar, yo pienso que esto va a seguir hasta octubre o noviembre. La situación es complicada, la gente va a quedar un poco con la idea de no ir al estadio a juntarse por miedo al contagio. Yo creo que va a costar mucho salir, ir al teatro, al cine o al fútbol”.

Igualmente, Scotta habló de los buenos momentos vividos en el club: “Lo he vivido con mucha emoción. Yo quise siempre salir campeón con el Sevilla y no se pudo. Me alegré muchísimo por todo lo que ganó. En mi casa tengo el escudo del Sevilla en la pared, porque soy sevillista y me alegra muchísimo siempre que gana. Yo llegué justo para jugar el Trofeo Ciudad de Sevilla. Empezamos con el Cruzeiro y ganamos en los penaltis con un gol mío para jugar la final contra el Betis. Pude hacer un gol ahí y fue muy emocionante. La gente me daba las gracias por la calle, iban con una alegría muy grande”.

Se le preguntó entonces por su nieto, Valentino, que milita en el filial. “Se cuida, es muy responsable y se dedica únicamente al fútbol. Tengo aquí una camiseta suya de cuando jugó el amistoso en honor de Antonio Puerta. Le deseo lo mejor, porque tengo fe en que va a llegar y quiero estar en el debut en Primera de mi nieto”.

Por último, Scotta se mostró emocionado: “Tengo un museo aquí en casa y a veces se me caen las lágrimas cuando miro las cosas con el Sevilla. Es todo muy emocionante. En el museo están todos los recuerdos, fotos, cuadros, camisetas… Las cosas que uno va juntando toda la vida”.