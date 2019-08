Hasta seis jugadores del Sevilla podrían salir antes del 2 de septiembre

A falta prácticamente de dos semanas para que se acabe el plazo de inscripciones, tiene aún Monchi mucho trabajo en materia de salidas. De hecho, hasta seis jugadores, con los que no se cuenta, podrían salir antes del 2 de septiembre, día que se cierra el plazo de fichajes. Uno de los jugadores que podría salir es Gnagnon, sobre todo, tras no viajar a la gira por Alemania y hacerle hincapié el Sevilla a su agente que lo más sensato para todas las partes es que jugara en calidad de cedido en otro club para que cogiera minutos.

En la misma situación se encuentra Arana, que lleva un año y medio en Sevilla y no ha aprovechado la oportunidad. En una situación parecida se encuentran Kjaer y Sergi Gómez. Los dos centrales estaban desde el principio del verano en la puerta de salida, pero sus agentes no le han encontrado equipo. Kjaer no vio, por ahora, con buenos ojos volver al Fenerbahçe y prefirió seguir entrenándose con el Sevilla.

En el caso de Sergi Gómez, el Atalanta italiano fue el equipo que más interés mostró, además del Espanyol, que finalmente optó por contratar a Calero, ex del Valladolid. Otro futbolista que puede salir es el meta Sergio Rico. El canterano, tras jugar la pasada temporada en la Premier en calidad de cedido, está al tanto de los movimientos que se pueden dar por si finalmente se desvincula del club de Nervión.

También Corchia está en la rampa de salida. El Sevilla ya ha colocado a varios jugadores, sobre todo, en esta última semana, fecha en la que acordó con Valladolid y Leganés las cesiones de Carlos Fernández y Roque Mesa, respectivamente. Antes le tocó el turno a Amadou, cedido a principios de mes al Norwich City.