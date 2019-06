El sentido recuerdo del hijo mayor de Reyes hacia su padre

José Antonio Reyes ha fallecido hoy en un accidente de tráfico a los 35 años de edad. El mundo del fútbol nacional e internacional se muestra consternado por el repentino adiós del futbolista, que destacó en la cantera y el primer equipo del Sevilla antes de militar en el Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica o Espanyol, entre otros. Actualmente militaba en las filas del Extremadura, de Segunda división.

Entre las muestras de dolor por la pérdida de Reyes se encuentra una muy especial. En su perfil de Instagram, José Reyes López, el hijo mayor del futbolista fallecido, publicaba unas líneas de recuerdo a su padre. “Este es el último momento que hemos pasado juntos, Papá. Ese día me dabas consejos como haces siempre pero hoy te has ido para no volver y ¡es un día muy duro para mí! Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti, Papá. No pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero, ¡sólo tú y yo sabemos cuánto nos queríamos! ¡¡Sé que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! ¡¡Te quiero, Papá!! ¡Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!”, aseguraba.

José Reyes es jugador alevín del Leganés, donde intenta seguir los pasos para llegar tan lejos como su padre en el mundo del fútbol.

El Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá mañana domingo, en horario de 16 a 21 horas la capilla ardiente de José Antonio Reyes. Una vez que finalice la capilla ardiente en el estadio de Nervión los restos mortales de Reyes serán trasladados al Ayuntamiento de Utrera, su localidad natal, a dónde llegará en torno a las 22 horas y se le velará durante toda la noche. El lunes, a partir de las 9.30 horas se celebrará la misa funeral en la parroquia de Santa María. Por su parte, Jonathan Reyes será enterrado mañana domingo en el tanatorio de Utrera a las 18.30 horas.