Sergi Gómez: “Hemos seguido con nuestro plan de trabajo y así han llegado las victorias”

El defensa central Sergi Gómez, que llegó a Nervión este verano procedente del Celta, se está convirtiendo en uno de los refuerzos más prácticos del equipo de Machín. No en vano, el catalán es el jugador de campo que más minutos acumula en el Sevilla en lo que llevamos de temporada, sólo superado por el guardameta Tomas Vaclik, que ha disputado todos los partidos oficiales menos uno.

En total, Sergi Gómez ha completado 1.279 minutos repartidos en quince encuentros (únicamente descansó en dos) alternando las posiciones de central derecho e izquierdo. En declaraciones a Radiogaceta de los deportes, de RNE, el zaguero formado en la cantera del Barça no esconde su satisfacción por el liderato del Sevilla en LaLiga: “Estamos contentos por cómo se ha dado; tuvimos un partido contra el Getafe feo, que no gustó a la gente. Y a raíz de ahí el equipo despertó, hemos seguido con nuestro plan de trabajo y así han llegado las victorias. He tenido la suerte de disfrutar de todos los partidos en LaLiga… y lo que haga falta”, expresó Sergi Gómez.

Sobre la zaga de tres que utiliza Machín, comenta que “depende de cómo lo mires; asumimos el riesgo de quedarnos mano a mano con los delanteros y eso les permite a nuestros mediocampistas ser más ofensivos y crear muchas más ocasiones en ataque, sabiendo que tenemos los dos carrileros muy abiertos, que realizan muchos centros, y eso nos permite generar más ocasiones. Sí es cierto que atrás quedamos hombre a hombre, pero para esto trabajamos mucho las vigilancias y estar encima de los delanteros”, admite el defensa.

También valora la decisión de Machín de pasar a jugar con dos delanteros: “Por mucho sistema o esquema que tengas en mente, al final te lo dan los jugadores. Y en ese sentido hemos aprovechado esa pegada que estamos teniendo. Han empezado muy fuerte Ben Yedder y André Silva. Cuando juegan juntos generan muchas ocasiones de gol”.

Ya en referencia al próximo partido en el Camp Nou ante el Barça, Sergi Gómez cuenta que “cada partido es una historia. También veníamos de una buena racha y perdimos en Rusia. Depende de cómo disputes cada partido. ¿Si es bueno o malo el parón para encarar este encuentro? No sé si es mejor o peor… si los enganchas cabreados puede ser peor”.

Finalmente, alabó los métodos del técnico, Pablo Machín: “Más allá de tu experiencia si eres capaz de transmitir a tus jugadores la idea de tu sistema de juego, la entienden y la llevan a cabo cada fin de semana, ahí está la clave del éxito”, concluyó.