Sevilla-Akhisarspor: con el único guion de la victoria

Sevilla - Akhisar - Sevilla FC: Vaclik; Aleix Vidal, Mercado, Carriço, Sergi Gómez, Arana; Roque Mesa, Franco Vázquez; Nolito, Promes y Muriel. Akhisarspor: Fatih Ozturk; Miguel Lopes, Nounkeu, Osmanpasa, Kadir; Ayik, Sissoko, Aykut, Barbosa; Josué y Seleznov. Árbitro: Kevin Clancy (Escocia). Estadio: Sánchez-Pizjuán (21.00 - GOL).

Decía ayer Machín que en los momentos de mayor dificultad, justo cuando se empinó el calendario y llegaron las lesiones, los futbolistas del Sevilla (y él mismo obligándose a tocar alguna tecla) sacaron su mejor versión y aparecieron los resultados. Una alocución que debe servir como estímulo para que el vestuario no caiga en la relajación ni baje la guardia esta noche ante el modesto adversario que comparece en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Akhisarspor turco llega herido, como colista de la liga otomana y tras perder también los dos partidos que ha disputado en este Grupo J de la Liga Europa, ante el Krasnodar y el Standard de Lieja.

El guion de los sevillistas no contempla otro objetivo que el de sumar hoy los tres puntos frente a un rival inferior. Y es que tras el último tropiezo continental de los de Machín en Krasnodar (2-1), el margen de error en la liguilla se ha estrechado y todo está más abierto de lo que esperaban por Nervión a estas alturas. No hay otro camino que el de hacer los deberes ante los turcos para comenzar a enfilar el pase a dieciseisavos de final del torneo fetiche del Sevilla y evitar así las cuentas y los nervios en las tres últimas jornadas del grupo.

El entrenador ha entendido desde el primer momento la especial vinculación del club con esta competición. Desprende un brillo en los ojos cada vez que llega el turno europeo. Pero Machín también es consciente de que, por la entidad del rival y el calendario a priori amable que viene por delante (Huesca en Nervión y visita copera al Villanovense), se presenta una excelente oportunidad para ir metiendo en la rueda a los menos habituales y a aquellos que acaban de salir de lesión y necesitan acumular minutos de competición. Habrá, por tanto, rotaciones ante el Akhisarspor. Permuta de piezas, pero en ningún caso una revolución, como explicó ayer el propio Pablo Machín en la rueda de prensa oficial de la UEFA: «Habrá cambios porque es bueno oxigenar. Hay gente que también se está ganando una oportunidad. Pero no debemos hacer un cambio radical, porque si luego el partido no va bien no es cuestión de cargar titulares de prensa contra estos jugadores. Habrá cambios, pero todavía tenemos que darle una vuelta a la alineación».

En este sentido, y con el francés Gonalons como único inquilino de la enfermería sevillista (se espera su reincorporación al grupo la semana que viene), Machín anda pendiente del central Gnagnon, que sufrió un golpe en el entrenamiento del martes y ayer aún arrastraba algunas molestias. Mercado, por su parte, ya tuvo minutos en el Camp Nou, y hoy esperan hacer lo propio hombres como Escudero, que ha dejado atrás su lesión en el codo izquierdo y la gastroenteritis que le impidió viajar a Barcelona, y Aleix Vidal, otro de los que aún no han jugado tras superar una lesión muscular. De igual manera, Roque Mesa, Promes y Muriel, que firmó buenos minutos contra el Barça con gol incluido, cuentan con opciones para esta noche. En el Akhisar, su técnico, Cihat Arslan, tiene a varios futbolistas tocados y no podrá contar con el central Mustafa Yumlu, sancionado tras su expulsión en el anterior choque ante el Standard.