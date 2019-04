Sevilla – Alavés: La victoria como único sendero hacia el reto

Sevilla - Alavés - Sevilla FC: Juan Soriano; Jesús Navas, Carriço, Sergi Gómez, Escudero; Sarabia, Gonalons, Roque Mesa, Promes; Franco Vázquez y Ben Yedder. Alavés: Pacheco; Martín, Ximo Navarro, Laguardia, Duarte; Pina, Wakaso, Brasanac; Inui, Jony y Calleri. Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (19.30 - BeIN LaLiga). Partido de la 30ª jornada de LaLiga Santander 2018-19.

Dolorosa fue la derrota del pasado domingo ante el Valencia, el gran rival directo por la Champions que se llevó del Sánchez-Pizjuán algo más que tres puntos… también se adjudicó el golaveraje particular. Y ayer, para colmo, se «cargó» al Madrid (2-1). Pero queda un mundo. 27 puntos en juego. Y este Sevilla de Caparrós lo tiene todo en su mano para pelear con las máximas garantías por la cuarta plaza. Empezando por la crucial 30ª jornada que afronta hoy, de nuevo en su templo de Nervión, ante otro rival directo como el Alavés. El margen de error, como ya admitió el entrenador sevillista, se ha reducido casi al límite. Pero la oportunidad vuelve a mirar a los ojos a los moradores del Sánchez-Pizjuán. El partido de esta tarde (19.30) frente al sorprendente Alavés de Abelardo es importantísimo. A nadie se le pasa por la cabeza dejar escapar este tren, anunciado en los paneles como uno de los últimos hacia el destino de la Champions.

El camino elegido por el técnico, Joaquín Caparrós, para intentar que los tres puntos se queden en casa no distará mucho de lo visto en sus dos anteriores encuentros ante el Espanyol y el Valencia. En este sentido, el utrerano no piensa alterar su clásico dibujo, con un 4-4-2 sobre el césped: «Estamos contentos; aunque el resultado del otro día fue negativo, el equipo generó ocasiones y vamos a mantener la idea. Los dos delanteros lo pensaremos pero estamos contentos con los futbolistas y con la idea», insistió el entrenador ayer en rueda de prensa. Ciertamente, contra el Valencia, el Sevilla fue muy superior en números pese a caer derrotado, amén de la polémica arbitral que tampoco jugó a su favor. Los de Caparrós, que llevaron el peso del juego y de la posesión (60%), realizaron hasta catorce disparos por solo cuatro del conjunto che. Cinco intervenciones tuvo que realizar el guardameta del Valencia, mientras que el portero sevillista, el debutante Javi Díaz, apareció únicamente en una ocasión para firmar la parada de la jornada a Gameiro. La coctelera de datos invita al cuerpo técnico de Caparrós a no tocar más piezas de la cuenta de cara al trascendente choque de hoy ante el Alavés. Se mantiene toda la fe en la fórmula.

Sí estará condicionado el once por las ausencias del sancionado Banega y de los lesionados Wöber y Vaclik. El preparador del Sevilla es optimista en cambio con Sarabia, Escudero y André Silva. La idea es que los dos primeros lleguen a tiempo y sean titulares. Soriano volverá a la portería, una vez cumplida su sanción. La defensa de cuatro estaría formada por Navas, Carriço, Sergi Gómez y Escudero. En el centro, junto a Gonalons, entraría Roque Mesa en lugar de Amadou, mientras que las bandas apuntan a Promes, por la izquierda, y Sarabia, en la derecha. Arriba, es fijo Ben Yedder, quien podría estar acompañado por el Mudo Vázquez como segundo punta.

Enfrente, un Alavés que se ha convertido, sin duda, en una de las revelaciones del campeonato. Con una plantilla configurada a priori para mantener la categoría suma actualmente 44 puntos, uno más que el Sevilla, y pelea en el tramo final de LaLiga por el sueño de los puestos europeos. Todo un logro de Abelardo y los suyos, que ya en el encuentro de la primera vuelta en Mendizorroza fueron capaces de arrancarle un empate al Sevilla (1-1) y sacarlo del liderato en un partido tremendamente complicado para los hombres entonces dirigidos por Pablo Machín. Los vitorianos son, por otra parte, uno de los conjuntos más rocosos y efectivos a domicilio. Han logrado 20 puntos en sus desplazamientos hasta la fecha, más que rivales directos como el Athletic Club (15), el Betis (18) o el propio Sevilla (16). Abelardo tiene las bajas de Maripán, Burgui y Manu García.