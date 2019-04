Sevilla-Alavés y el “pisotón” a Gallardo 18 años después

Aún lo recuerdan muchos sevillistas. El equipo nervionense, recién ascendido a la máxima categoría, tenía que jugar ante el Alavés el 17 de diciembre de 2001 y el defensa argentino Coloccini le propinó a Gallardo un pisotón que aún perdura en la memoria del de Bellavista. El Sevilla ganó 0-1 con gol de Casquero, pero todas las miradas tras el partido estaban puestas en Gallardo, tremendamente dolorido.

Gallardo, unos días después, llegó a hablar de lo ocurrido y aseguró que nunca perdonaría a Coloccini.

«El comité no le habrá sancionado, pero yo no le voy a perdonar ni en mi vida deportiva ni nunca. Ya me puede pedir lo que me pida, que nunca le perdonaré; ha intentado arruinar mi carrera, ha intentado quitarme todas las esperanzas que tengo en el fútbol. Gracias a Dios hoy estoy aquí, pero podía haber estado tranquilamente en el hospital esperando una operación y una recuperación muy larga… Estos jugadores sobran del fútbol español», llegó a decir.

Tras el partido de Álava, el club decidió “no rearbitrar el partido desde los despachos”, mandando imágenes a Competición sobre el incidente en cuestión. «No hay que pedir nada. Ahí están las imágenes, las ha visto todo el mundo… Lo que pasa es que otra vez estamos en las mismas de siempre, tengo la mala suerte de que soy Paco Gallardo y que estoy en el Sevilla; si esto le hubiera pasado a un jugador de los grandes de la Liga estoy seguro que a este jugador -Coloccini- le habría caído más de un partido», sostuvo.

Curiosamente, los dos jugadores, Gallardo y Coloccini coincidirían años después en el Deportivo de La Coruña. Lo que está por ver es si hablaron del pisotón…