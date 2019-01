Sevilla – Athletic (0-1): Entre fichaje y fichaje, a cuartos de la Copa

Sevilla 0 Athletic Club 1 Sevilla FC: Juan Soriano; Aleix Vidal, Gnagnon, Mercado, Carriço, Promes; Amadou, Roque Mesa (Banega, m. 73), Franco Vázquez (Sarabia, m. 63); Munir y Ben Yedder (Bryan Gil, m. 70). Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Nolaskoain, Balenziaga; Iturraspe (Muniain, m. 72), San José; Susaeta (Córdoba, m. 80), Unai López (Dani García, m. 64), Ibai; y Guruzeta. Gol: 0-1, m. 77: Guruzeta. Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a Carriço y Muniain. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 26.456 espectadores. Terreno de juego en perfectas condiciones. Cielo nuboso y 11ºC. Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey 2018-19.

La Copa siempre depara sorpresas. Y si no, que se lo digan al Atlético del ‘Cholo’, que ha dicho adiós al torneo esta misma noche frente a un combativo Girona. No dio lugar al batacazo, ni de lejos, el Sevilla de Machín, competitivo hasta en las circunstancias más adversas (o soporíferas, como la de hoy) y que en un tedioso choque de vuelta ante el Athletic fue el que más propuso en pos de la victoria. Una victoria que finalmente cayó del lado vasco, quizá de forma inmerecida a tenor de los méritos contraídos, por la mínima y merced a un solitario gol de Guruzeta. El pase a cuartos es para el Sevilla, superior en la eliminatoria y que hizo valer su amplia renta de la ida. Los de Machín, entre fichaje y fichaje (han llegado ya Munir, Wöber y hasta Dabbur para la próxima temporada), siguen cumpliendo objetivos, edificando ilusiones.

Como se esperaba, y con la visita del sábado al Bernabéu en la recámara, Machín tiró de las rotaciones para repartir minutos. Hasta siete cambios registró la alineación del soriano, destacando la titularidad de Munir y la inclusión del holandés Promes en el carril izquierdo. También regresaron a la formación inicial el central portugués Daniel Carriço y el centrocampista argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez, tras cumplir sus respectivas sanciones. Pese a la amplia ventaja (1-3) de la ida, comenzó el Sevilla con decisión, mirando a la portería de Unai Simón. Apenas un minuto tardaron los de Machín en crear la primera acción de peligro. Ben Yedder, recogiendo una preciosa cuchara de Roque Mesa dentro del área, puso a prueba al portero vasco, si bien González González invalidó la jugada por fuera de juego del franco-tunecino.

Mismos protagonistas para la siguiente llegada. Esta vez, aplicando la pizarra. Roque botó una falta lateral al primer palo y Ben Yedder se anticipó a todos para rematar con mucha intención, pero sin fortuna. Los locales mandaban y buscaban ese gol que dejara prácticamente cerrada la eliminatoria. El Athletic apenas conseguía inquietar por medio de alguna contra aislada de Ibai, su fichaje de invierno. Muy poca fe de los ‘leones’ en la remontada, lo que fue condenando el partido a un ritmo cada vez más bajo. Sumidos en el tedio, a la media hora el Sevilla volvería a acariciar el gol. Promes avanzó por la izquierda y su servicio al área pequeña a punto estuvo de ser cazado por Munir para abrir la lata… nada. Los vascos, encerrados, ni jugaban ni dejaban jugar.

El Sevilla era el único que proponía. Antes del intermedio, en otra acción a balón parado de Roque, pudo anotar Franco Vázquez de cabeza. Unai Simón, siempre bien colocado, detuvo sin excesivos problemas el remate del italo-argentino. Mercado también se topó con el portero visitante en el último lance reseñable de la primera parte. 0-0 al descanso.

El choque destilaba tintes de amistoso… con el Sevilla imponiéndose a medio gas y el Athletic, con el freno de mano totalmente echado. La segunda mitad arrancó de la misma guisa. Casi marca Munir al conectar de primeras el certero pase de Aleix desde la banda derecha. La bola se marchó lamiendo el palo. El ex del Barça se mostró muy activo, moviéndose con libertad por todo el frente del ataque. La labor de los carrileros (Aleix Vidal y Promes), aceptable. Pasada la hora de partido, Machín siguió el plan de dosificación y retiró del campo a Franco Vázquez (apunta a titular en el Bernabéu) para dar entrada a Pablo Sarabia. Y rozó el gol el madrileño nada más salir… Balenziaga consiguió desviar su remate a puerta vacía.

El meta Juan Soriano se mostró más seguro que en la ida. No tuvo demasiado trabajo este miércoles, pero hoy sí transmitió mayor entereza en su parcela. Buena parada a Susaeta en el segundo acto. Poco pudo hacer, en cambio, en el inesperado gol del Athletic, que llegó en el minuto 77. Guruzeta se elevó de forma imponente sobre la defensa sevillista y mandó su testarazo al fondo de las mallas de Soriano. El tanto no hacía justicia a lo visto sobre el terreno de juego y sí aportaba cierta inquietud en el tramo final, en el que el Athletic se vino arriba. No se movió más el marcador. El Sevilla, cuartofinalista de la Copa del Rey. Un paso más hacia los objetivos.