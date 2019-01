Sevilla – Athletic: un billete para los cuartos, sin sobresaltos

Sevilla - Athletic Club - Sevilla FC: Juan Soriano; Aleix Vidal, Mercado, Carriço, Sergi Gómez, Promes; Roque Mesa, Amadou, Franco Vázquez; Munir y Ben Yedder. Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Nolaskoain, Balenziaga; Iturraspe, San José; Susaeta, Unai López, Ibai; y Guruzeta. Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (20.30 - BeIN LaLiga). Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey 2018-19.

El frenético mes de enero avanza en Nervión. Entre la vorágine del mercado de fichajes y un exigente calendario que castiga la más mínima distracción, el Sevilla de Machín cierra hoy en el Sánchez-Pizjuán su particular «trilogía» de partidos contra el Athletic Club de Bilbao. Los de Gaizka Garitano ya les enseñaron sus garras a los hispalenses el pasado domingo en el duelo liguero disputado en San Mamés (2-0), con un peligrosísimo e inspirado Iñaki Williams que no sólo anotó los dos goles del cuadro vasco, sino que destapó ciertos desajustes defensivos en el equipo de Machín, poco habituales hasta ahora y que deben servir como advertencia de aquí en adelante para los sevillistas.

Pero ni siquiera ese resultado le valdría esta noche (20.30) al Athletic en Nervión. El Sevilla, gracias al contundente 1-3 conseguido en la ida hace menos de una semana, lo tiene todo a favor para sellar hoy ante su público el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. No hay excusas para agarrar el billete y meterse entre los ocho mejores de España en la competición del k.o. En este tipo de «trilogías», marcadas por las rotaciones y decenas de factores, resulta complicado ganar todos los partidos, pero el accidente ya tuvo lugar hace tres días, con lo que toca volver a imponer el mayor estatus deportivo y la lógica de la mejor plantilla con la que cuentan los sevillistas… amén del factor campo y la ancha ventaja labrada ya en la eliminatoria.

Con todo, el mejor aval para subsanar cualquier anomalía y erradicar confianzas sigue estando en la figura del jefe del vestuario, un axiomático Pablo Machín que está haciendo volar al equipo por encima de las expectativas y que ayer, en la rueda de prensa previa al choque copero, apostó por bajar la pelota al piso: «Hasta que no pite el árbitro no podemos decir que pasamos de ronda. Y necesitamos como siempre el apoyo de la afición. El Athletic varió mucho en competitividad de un partido a otro y en LaLiga resultó ser todo lo eficaz que fuimos nosotros el jueves. No estoy descontento con el partido que hicimos el domingo, pero reconozco que estuvimos lejos de ganarlo. Hay cosas para ver y cambiar… y para que otros jugadores sigan cogiendo ritmo y demuestren que están en buena disposición para jugar», comentó el preparador soriano.

Se esperan, por tanto, rotaciones en el Sevilla para repartir minutos. Y más si se tiene en la recámara que el sábado los nervionenses visitan al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. En este sentido, el central portugués Daniel Carriço y el centrocampista argentino Franco ‘Mudo’ Vázquez apuntan al once titular tras cumplir sus respectivas sanciones. También el recién llegado Munir El Haddadi, que ya jugó algunos minutos el domingo en San Mamés, podría partir de inicio para darle descanso a alguno de los dos delanteros titulares, al francés Wissam Ben Yedder o al luso André Silva. Se han quedado fuera de la lista los lesionados Gonalons y Nolito, mientras que tampoco han sido citados, por decisión técnica, Kjaer (al que Machín dosifica) y los laterales izquierdos Arana y Escudero. Promes o Aleix Vidal podrían actuar en ese costado zurdo. El que no debutará aún es el austríaco Maximilian Wöber, defensa procedente del Ajax holandés que ya está en Sevilla y pasó el reconocimiento médico pero al que aún le quedan por cerrar algunos trámites del contrato. El Sevilla busca su billete a cuartos.