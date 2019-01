Sevilla – Barcelona (2-0): Se levanta a lo grande

Sevilla 2 Barcelona 0 Sevilla FC: Juan Soriano; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas (André Silva, m. 70), Amadou, Banega, Sarabia (Franco Vázquez, m. 66), Escudero (Arana, m. 87); Promes y Ben Yedder. FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Semedo (Alba, m. 79); Arturo Vidal, Rakitic, Arthur; Malcom (Coutinho, m. 62), Boateng (Luis Suárez, m. 62) y Aleñá. Goles: 1-0, m. 57: Sarabia. 2-0, m. 75: Ben Yedder. Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Mostró cartulina amarilla a Sergi Gómez y Alba. Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 38.403 espectadores. Terreno de juego en perfectas condiciones. Cielo despejado y 13ºC. Partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey 2018-19.

Partidazo del Sevilla de Machín cuando más lo demandaba su gente… y cuando más lo necesitaba el propio equipo, por una mera cuestión de fe en la idea. Los de Nervión dejan atrás una mala serie de tres derrotas consecutivas para dar un golpe tremendo en la Copa del Rey. El Sevilla se impuso hoy con autoridad a un Barça desnortado y sin Messi, que se lleva a la Ciudad Condal una desventaja de dos goles en la eliminatoria, los que firmaron en la segunda parte Sarabia y Ben Yedder. Merecidísimo el triunfo local. Capotazo a lo grande del Sevilla a la ¿crisis? Todo se decidirá en el Camp Nou dentro de una semana, pero los de Machín sueñan con argumentos con el pase a semifinales.

Machín, ya condicionado de antemano por las numerosas lesiones, optó por rotar lo justo y presentó un once bastante competitivo ante el Barça. El soriano mantuvo al portero de la Copa, Juan Soriano, y sólo reservó de inicio a Franco Vázquez y a André Silva para dar entrada en la alineación a Ibrahim Amadou y Promes, respectivamente. El holandés actuó este miércoles en posiciones adelantadas, acompañando a Ben Yedder. El resto de la formación, muy reconocible, repleta de primeros espadas.

El Barcelona tomó la iniciativa en el arranque, plantándose en campo sevillista, aunque sin llegar a inquietar demasiado el ordenado esquema defensivo de los locales. Los Mercado, Kjaer y Sergi Gómez controlaban la situación atrás sin excesivos agobios. Las ganas de Arturo Vidal y la movilidad del debutante Boateng, junto a destellos aislados de Malcom en banda, eran de lo poco destacable de una versión bastante limitada del Barça. Escasísima la producción ofensiva del titán azulgrana. Ningún tiro a puerta en los primeros 45 minutos.

El Sevilla no estaba incómodo en ese rol. Esperaba y esperaba… y buscaba sorprender con la velocidad y los desmarques de ruptura de Ben Yedder y Promes arriba. En el ecuador del primero acto, el Barça tenía una posesión de casi el 70%, pero no era capaz de generar ocasiones de peligro. También hubo tiempo para la polémica. El VAR entró en acción para valorar unas posibles manos de Arturo Vidal dentro del área culé… no sin suspense. Y es que tras la revisión de Del Cerro Grande, Banega llegó a creer que el colegiado había señalado penalti y agarró incluso la pelota para lanzarlo. Nada más lejos de la realidad. El árbitro indicó córner y éste se botó sin consecuencias.

Las mejores oportunidades llegaron al final del primer tiempo. En el 35, Ben Yedder puso en pie a Nervión. Recortó en una baldosa hasta a cuatro hombres del Barça, sentando uno por uno a Piqué, Sergi Roberto, Arthur y Lenglet… pero su definición se marchó arriba. Aplaudió el Sánchez-Pizjuán para reconocer la espectacular acción del franco-tunecino. Está en su mejor momento. Poco después, fue Malcom el que tuvo el 0-1 en sus botas, aunque tras recortar a Soriano no acertó a enviar la pelota al fondo de las mallas. Antes del descanso, Ben Yedder, de nuevo, apareció para fusilar a bocajarro a Cillessen. El holandés respondió con una enorme intervención salvando a su equipo.

Sin goles se marcharon ambos equipos al intermedio. La segunda parte empezó con ritmo, con Promes y Navas acaparando las primeras llegadas sevillistas de cierto peligro. El Barça seguía pobre, encomendándose casi exclusivamente a la brega constante de Boateng y a su pelea en solitario con los centrales sevillistas. Poco a poco, el Sevilla, jaleado por su hinchada, fue creciendo, viniéndose arriba. Sarabia tomó el mando de las operaciones, penetró por la derecha y la puso atrás encontrando a Amadou. El francés lo tenía todo a favor para marcar. Sin embargo, se llenó de balón y remató desviado. Machín se llevaba las manos a la cabeza.

Lo que no sabía el soriano es que la jugada había sido la antesala del gol de su equipo. En el 57, Promes desbordó por la izquierda, colocó un gran centro y apareció precisamente Sarabia desde la segunda línea para conectar el esférico y batir a Cillessen. ¡Gol! La grada lo celebró por todo lo alto y el equipo sevillista se hizo una piña en el caluroso festejo. El premio era merecido y los de Machín, lejos de conformarse, fueron a por más. Tremendo el ímpetu, el hambre de este equipo.

Promes, escorado a la izquierda, se convirtió en un puñal. En otra acción del holandés pudo marcar Banega el 2-0 de cabeza. No lo consiguió por muy poco. Valverde le vio las orejas al lobo y sacó al campo a Luis Suárez y Coutinho. El brasileño acarició el empate nada más salir. Y llegaron más problemas en forma de lesiones para Machín. Sarabia, autor del gol, y el capitán Navas, tuvieron que marcharse del partido con diferentes problemas musculares.

El panorama parecía complicarse, pero el Sevilla no se amilanó. Todo lo contrario. En otro ataque claro de los nervionenses, un centro-chut de Banega sorprendió a toda la línea defensiva del Barça y la bola le cayó a Ben Yedder en el segundo palo para que el ex del Toulouse convirtiera el 2-0. Éxtasis en Nervión. Locura. El Barça, rendido. De ahí al final aguantó sin problemas el Sevilla su renta. Una renta fantástica para afrontar la dura vuelta, ya con Messi, que espera la semana que viene en el Camp Nou. Partidazo y victoria enorme de los hispalenses.