Sevilla – Betis: el derbi es un juego de niños

Con todos sus aderezos, el fútbol no deja de ser un juego. Ha multiplicado su dimensión pero se trata de 22 chavales corriendo detrás de un balón. Como si fueran niños. Como esos chicos y chicas que corretean en los parques. Imitando a veces el derbi. «Yo me pido a Ben Yedder». Las diferentes gamas de las camisetas han abocado en arcoiris cromático estos partidos no tan improvisados. Alguna vez jugaron estos duelos de la máxima rivalidad los protagonistas del duelo de mañana. La mayoría no fueron Sevilla-Betis o Betis-Sevilla porque los sevillanos son minoritarios ahora en las plantillas.

Quizás Jesús Navas, por corazón sevillista y porque sus condiciones desde que era niño invitaban a un crecimiento constante como futbolista, podía soñar algún día con un derbi en el primer equipo. También Juan Soriano, siempre de menos a más, pudo recrearse cuando era un chaval en vivir de cerca un duelo entre el Sevilla y el Betis. Los otros niños de las imágenes (hoy todos jugadores del club de Nervión) poco o nada podían pensar en que tendrían en sus esfuerzos la atención de la hinchada sevillista. Madrid, Lyon, Oporto. Barcelona, Las Palmas, Valladolid, Rosario y Córdoba (Argentina) se unen para recordar las primeras vivencias de Sarabia, Gonalons, André Silva, Sergi Gómez, Roque Mesa, Escudero, Banega y Mudo Vázquez, respectivamente, con un balón en los pies.

El fútbol como forma de vida. Porque también hubo más deportes practicados por la mayoría de los jugadores del Sevilla. André Silva podría haberse dedicado al hockey sobre patines o a la natación; igual que Gonalons, enamorado de la pesca desde niño y con habilidades para el judo y el tenis. Otros, como Roque Mesa, Banega o el Mudo Vázquez, tuvieron claro que todo giraba en torno al fútbol. El padre del Mudo, Óscar Vázquez, aún guarda en su casa de Argentina una foto de su hijo cuando apenas tenía diez años y dormía abrazado a un balón. El sueño de los sevillistas es el sueño de muchos niños. Aunque ellos no lo supieran entonces. Como Sergi Gómez, que durante tantos días compartió habitación con el barcelonista Sergi Roberto en La Masía. O Escudero, que tuvo que irse de Valladolid al no darle una oportunidad y apareció por Murcia antes de irse al Schalke 04. Y Sarabia, que sorprendió al responsable de la captación del Madrid tras correr de un lado para otro en la Escuela de Fútbol de Boadilla del Monte. Le faltaba campo. Y le horrorizaba perder, recuerda Ignacio González, entrenador entonces en categoría benjamín. A Banega era fácil verlo jugar en una cancha que tenía cerca de casa. Llamaba la atención por su desparpajo y era capaz de jugar con niños más mayores.

También Roque Mesa, menudito, estaba dispuesto a ir donde hiciera falta. Siendo un niño se marchó a Valencia para entrenar en las cateogorías inferiores del Levante, pero hubo de empezar una nueva vida y volvió a Telde. De Sevilla sólo salió Navas para ir a Manchester City. Probó y le gustó. Porque a el, lo que realmente le apasionaba, era jugar con sus hermanos y amigos en Los Palacios. Aunque lloviera, allí estaba Navas regateando a los charcos (Pablo Blanco puede dar fe de ello). El sueño de un sevillista. Y el sueño también de Juan Soriano, que le prometió un día a sus padres que algún día, cuando fuera jugador del Sevilla, les ayudaría. Dicho y hecho. Juegos y corazondes de niños.