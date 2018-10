Sevilla-Celta: con todo el arsenal para volver al triunfo

Sevilla - Celta de Vigo - Vaclik; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas, Banega, Sarabia, Franco Vázquez, Arana; Ben Yedder y André Silva. Sergio Álvarez; Roncaglia, Cabral, Araújo; Hugo Mallo, Beltrán, Lobotka, Juncà; Pione Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez. González Fuertes (Comité Asturiano). Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30 / beIN LaLiga).

Se acabó. No hay que darle más vueltas. El mensaje de Pablo Machín a sus jugadores suele ser el mismo tras cada partido. No esboza una sonrisa de oreja a oreja cuando encadena tres triunfos solventes ante Levante, Real Madrid y Eibar, y tampoco se le ve apesadumbrado cuando cae derrotado en la Liga Europa ante el Krasnodar. Quizás no sea técnico de grandes titulares en prensa, pero sí tiene claro que el camino se contruye andando y que mirar hacia atrás sirve para poco. La derrota en Krasnodar no debe hacer saltar alarmas en un Sevilla al que parece que un duelo perdido le sume e n un mar de dudas. Nada más lejos de la realidad. Si el once sevillista ha sido capaz de encadenar goleadas en sus tres últimas citas ligueras es porque sabe bien lo que busca y cómo hacerlo. Hoy, en su casa y ante el Celta, buscará continuar hacer efectivo ese arsenal que ha dejado ver con la pareja André Silva-Ben Yedder como punta de lanza.



Y es que el portugués y el galo se han asociado bien, se entienden y trabajan como nadie en el campo y, lo más importante, están viendo portería. Y si aprovechas las ocasiones de las que dispones, tienes mucho ganado. Hace no mucho tiempo se le echaba en cara al Sevilla que no tenía gol. Eran múltiples las crónicas y los análisis en los que se destaca que este equipo disponía de ocasiones de gol y no las materializaba. A esto se le unía que sufría bastante en materia defensiva, por lo que encajaba goles y, evidentemente, compraba muchos billetes para salir derrotado del encuentro en disputa.



La pasada semana esto parecer que se había dejado atrás. Pablo Machín ha hecho entender a sus jugadores sus sistema, y estos se han amoldado con cierta prontitud. Pero no todos, al menos desde fuera. La derrota en Krasnodar ha dejado dudas sobre si los menos habituales pueden ofrecer las mismas prestaciones que los titulares. En una plantilla ciertamente justa de efectivos sería un problema que el Sevilla afrontase tres competiciones con sólo 15-16 jugadores a un nivel alto. Es pronto para sacar conclusiones, pero sí es cierto que el conjunto de Nervión necesita de todos para alcanzar retos ambiciosos a final de temporada.



Esta teoría debe corroborarse hoy ante el Celta. Al once del Sevilla deben volver los que descansaron ante el Krasnodar. André Silva y Ben Yedder serán la referencia ofensiva, Carriço volverá al eje de la zaga con Sergi Gómez y, seguramente, Kajer, quien llega justo al partido tras las molestias que sintió en Rusia. También volverán dos jugadores vitales para el trabajo en el centro del campo y la elaboración en ataque como Franco Vázquez y Pablo Sarabia. El hecho de que lleguen con las piernas frescas ya puede ser garantía de éxito en un once sevillista que quiere marcharse al parón por los partidos de selecciones entre los tres primeros de la tabla clasificatoria. Un triunfo lo aseguraría.



Un Celta imprevisible

Enfrente estará un Celta ciertamente imprevisible con la dirección técnica de Antonio Mohamed. Los gallegos suman cuatro jornadas sin ganar, y en su último encuentro en Balaídos recibieron una pitada de su afición tras empatar con el Getafe. El técnico argentino ya ha sido cuestionado por no haberle encontrado un sello distintivo, basado en sus habituales cambios de esquema de juego. De hecho, sólo ha repetido en tres ocasiones el once inicial esta temporada. «La esencia de nuestro juego creo que podemos tenerla. No estamos preocupados, de momento», advirtió Carlos Mourinho, máximo accionista del Celta, esta semana.



Hoy se espera que Mohamed vuelva a retocar su equipo y regrese a la línea de tres centrales —Araújo, Cabral y Roncaglia— con la que empezó el campeonato. Hugo Mallo y David Juncá serán los carrileros, con Lobotka y Fran Beltrán como organizadores en el centro del campo. Junto a los indiscutibles Iago Aspas y Maxi Gómez actuará en el Sánchez-Pizjuán Pione Sisto, quien regresa a la titularidad tras su suplencia frente a Valencia y Getafe. Se esperan 30 grados a la hora del partido en la capital hispalense.