El Sevilla está preparando el partido ante el Eibar, correspondiente a la sexta jornada, tras perder ante el Madrid en el Sánchez-Pizjuán y con la idea de lograr un cuatro de cuatro como visitante. Hay que recordar en este sentido que el Sevilla ya ganó al Espanyol, al Granada y al Alavés. El conjunto sevillista espera seguir con su buena racha de resultados como visitante. En este sentido, también hay que precisar que en la Liga Europa es igualmente primero tras vencer al Qarabag en su estadio

Para el partido ante el Eibar, y con Nolito recuperado, no habría que descartar que Lopetegui optara por poner varias caras nuevas en Ipurua. El hecho de que el equipo juegue tres días después, ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán y que De Jong no termine de romper su mala racha goleadora (aún no ha marcado con la camiseta sevillista), podría hacer que jugadores como Chicharito, que ya marcó ante el Qarabag, saliera como titular.

En el entrenamiento de hoy, y tras la charla que han mantenido en el equipo sobre algunas de las conclusiones sacadas en el duelo ante el Madrid, el Sevilla está haciendo todo tipo de ejercicios tácticos.

El equipo nervionense conoce perfectamente las pequeñas dimensiones del estadio del Eibar y cualquier jugada a balón parado podría decidir el duelo a favor de unos u otros.