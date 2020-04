El Sevilla comunica a los afectados por el ERTE que tomará medidas para minimizar el impacto del recorte

Desde el Sevilla, según ha podido saber Orgullodenervion, se les ha comunicado a los trabajadores afectados por el ERTE que se es sensible ante el nuevo escenario y que tomará medidas para minimizar el impacto del recorte. En el club están valorando la manera para que los distintos empleados que no están trabajando no se vean tan perjudicados.

Hay que recordar que el pasado miércoles el Sevilla comunicó a través de su página web que la “suspensión indefinida de LaLiga y de las competiciones europeas ha afectado sustancialmente a la actividad del club, por lo que el Consejo, en un ejercicio de responsabilidad, ha decidido presentar un ERTE”.

Hasta la fecha, si bien se espera que sean más los clubes que se vayan sumando a lo largo de esta semana, son seis las entidades que se han sumado a la idea de presentar un ERTE. Además del Sevilla, están el Barcelona, Espanyol, Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna. Los clubes de la Segunda división que han recurrido a un expediente de regulación temporal de empleo son Las Palmas, Racing de Santander, Zaragoza, Ponferradina, Albacete, Lugo, Tenerife y Elche.

El objetivo, según Tebas, es la preservación del futuro de cada entidad a corto, medio e incluso largo plazo. El ERTE es, en ese aspecto, una garantía que la propia liga insta a los clubes a decantarse por ella.