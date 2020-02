Sevilla – Espanyol: El enfermo no muestra mejoría (2-2)

Sevilla 2 Espanyol 2 Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Reguilón (Gudelj, m. 54); Fernando, Banega (De Jong, m. 65), Franco Vázquez (Nolito, m. 46); Suso, Ocampos y En-Nesyri. RCD Espanyol: Diego López; Javi López, Espinosa, Cabrera, Pedrosa; Sergi Darder, Víctor Sánchez, Marc Roca; Embarba (Calero, m. 74), Wu Lei (Víctor Gómez, m. 70) y Calleri (Ferreyra, m. 81). Goles: 1-0, m. 15: Ocampos. 1-1, m. 35: Embarba. 1-2, m. 50: Wu Lei. 2-2, m. 80: Suso. Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Sergi Gómez, Lopetegui, Víctor Sánchez, Gudelj, Marc Roca Incidencias: Partido de la 24ª jornada de LaLiga Santander. 35.661 espectadores en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla volvió a tropezar, esta vez en casa y ante otro equipo en descenso, y pudo rescatar un punto ante el Espanyol que no le sirve para dar señales de mejoría tras una racha de partidos en los que los de Lopetegui no encuentran buenas sensaciones, buen juego ni buenos resultados. Tuvo que aparecer Suso para rescatar al conjunto de Nervión con una buena acción individual que acabó en el 2-2, netralizando así el 1-2 de Wu Lei, que llegó tras el empate de Embarba al tanto inicial de Ocampos. Mucho que trabajar en este Sevilla que tiene una pinta de enfermo que no da señales de mejoría.

El duelo arrancó con un Ocampos hiperestimulado, abusando de las acciones individuales en momentos en los que debió levantar la cabeza algo más. Sin embargo, era el que llevaba auténtico peligro al marco rival. El Espanyol estaba cerrado buscando salir a la contra, pero le faltaba picardía, mordiente en los metros finales, eso que le da Raúl de Tomas, baja importante hoy en los pericos.

El que sí que estaba inspirado era Ocampos, y ese genio a cuentagotas llamado Suso, que se sacó de la chistera un centro a la incorporación al argentino que solo ambos vieron, y que culminó en el remate de cabeza del ex del Marsella, que superó a Diego López para elevar el 1-0 al marcador. Un gol para quitarse un peso de encima dirían algunos, pero qué va. El Sevilla volvió a evidenciar sus problemas en duelos anteriores y el duelo entró en esa fase de “no pasa nada” en la que no sale bien parado, porque ya no tiene la solvencia defensiva que tenía anteriormente.

Hubo un remate de cabeza de Wu Lei a las manos de Vaclik y después otro gran pase interior raso de Suso a En-Nesyri que se encontró a Diego López en el remate. Y a la media hora llegó la jugada de la polémica. Calleri se escapaba en solitario para encarar a Vaclik cuando, al borde del área pero no dentro de la misma, ea trabado en falta por Sergi Gómez. El árbitro no señalaba nada y el juego seguía. El VAR avisaba al árbitro de que fuera a verla por una posible tarjeta roja al central sevillista, pero el colegiado, tras ver el monitor, señalaba falta y amarilla para Sergi Gómez. En esa misma falta, Embarba batía a Vaclik.

No ocurrió nada más hasta el descanso, algo por desgracia bastante común en los últimos tiempos en un Sevilla que no es capaz de hacerse dueño y señor de sus partidos en su estadio, ni fuera de ellos. Tocaba ver la capacidad de reacción de los de Lopetegui. Un técnico que, por lo pronto, dejó en el banquillo a Franco Vázquez para dar entrada a Nolito.

No le pudo salir peor la apuesta al preparador vasco, que vio como Reguilón coronaba su pésimo partido defendiendo mal una acción con Wu Lei, que batió en el mano a mano a Vaclik. 1-2, los pitos empezaban a sonar en Nervión. El técnico retiró del campo al lateral cedido por el Real Madrid para dar entrada a Gudelj y poner tres centrales y dos carrileros largos. El Espanyol iba a cerrarse ahora y esperar que la moneda cayera de su lado definitivamente.

Lopetegui gastaba su última bala con 25 minutos por delante retirando del campo a un silbado Banega para meter a De Jong en el terreno de juego.

Se le pondrían las cosas más de cara con la segunda amarilla vista por Víctor Sánchez por una falta a En-Nesyri cuando se marchaba. Tocaba apelar a derribar el muro catalán. Abelardo lo había reforzado aún más con la entrada de Calero por Embarba. Tuvo que aparecer Suso para sacar su calidad con la izquierda y, tras deshacerse de Pedrosa en la frontal, batir con un disparo raso ajustado al palo a Diego López. Restaban diez minutos para intentar la remontada completa.

Navas era un estilete, Suso amargaba a los rivales cada vez que se iba perfilando hacia el centro para pasar o disparar. En uno encontró a En-Nesyri, pero no acertó el marroquí a rematar entre los tres palos. Fue la única ocasión de verdad en un quiero y no puedo de los sevillistas hasta el final del duelo. Otro pinchazo ante un equipo en descenso. Otra tarde para seguir preocupados por Nervión.