Sevilla-Espanyol: Maneras de creer: segundo en LaLiga (2-1)

Creer. Darlo todo. Y ganar. O lo que es lo mismo: el Sevilla FC de Machín. Este equipo tiene duende y arte (jugadores no le falta para ello), pero también posee esa capacidad que sólo los luchadores enseñan. No se cansa. Y lucha hasta el final. Hasta en la propia plantilla hay varios futbolistas que se llaman con términos como «soldado, capitán, gladiador…». La escuela de Gabi Mercado, autor del gol del empate, suele surtir efecto. «Aquí no se rinde nadie», gritó un jugador en el vestuario el descanso cuando las caras de tensión e inquietud parecieron hacer mella en algunos futbolistas. El Sevilla ganó ayer por raza. La calidad es indudable y también las razones que indican que juntos van a muerte con el sistema de Machín. Pero ayer hubo que tirar de la corriente ganadora de los guerreros.

Hasta el minuto 69 estaban por delante los del Español con el gol marcado por Borja Iglesias casi al final de la primera parte. El partido se complicó mucho para los sevillistas. Demasiado. Y hubo instantes en los que el riesgo a asumir buscando el primer gol de la noche podría haber traído otro tanto de los de Rubí. Mientras que los de Nervión buscaban espacios, a los del Español se les ofrecían con suma facilidad. Lógico. Unos estaban servidos y los otros, los sevillistas, se vaciaban en esfuerzos.

Aunque fue el Sevilla el primero en avisar con un disparo de Sarabia a los pocos segundos de empezar, pero se fue fuera por muy poco. Sería el Español, en su primera incursión a la meta de Vaclik, el que se adelantaría en el marcado. Borja Iglesias, uno de los hombres de moda del fútbol español en este comienzo de temporada, apareció para irse de la defensa sevillista y rematar un buen centro que le llegó desde la izquierda. Ver para creer. El Sevilla era el equipo que lo estaba haciendo casi todo: presionaba, se acercaba a la meta de Diego López… pero no encontraba el premio. Sin embargo, el Español, con muy poco y jugando a la contra, vivía por encima de sus posibilidades, visto lo visto en la segunda mitad.

Machín movió ficha tras el descanso y metió a Ben Yedder por Promes. Gran decisión. Porque lo del francés, si aún le falta algún calificativo que ponerle a lo que ofrece arriba, no deja de sorprender. Faltaba frescura arriba. Faltaba que el Sevilla se comportara como esa máquina que no para y no para en el campo del rival hasta terminar de atosigarlo. Y Ben Yedder lo dio. Claro que lo dio. Con el marcador en contra, los locales tiraron de todo. Había que asumir el riesgo. Ya no había otra. Porque la oportunidad de dar el salto en la tabla empezaba a complicarse mucho. Y quedaba también tirar del balón parado. Ese que tantas y tantas veces premió a Machín la pasada temporada en el Gerona. Los minutos volaban y el Sevilla entraba con necesidades en la recta final del duelo. Banega, el cerebro, se multiplicó también a la hora de poner los mejores pases. Precisión. Y así sería, en el lanzamiento de un córner del «10», cómo Mercado, el hombre de los goles importantes, haría el empate tras desmarcarse de Granero.

Nervión explotó y el sevillismo se desvivió. Tras tantos y tantos minutos buscando el empate, el Sevilla, ahora sí, le decía al Español que mucho iba a tener que sufrir para salir vivo del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Ben Yedder lo tenía apuntado. Faltaba su gol. Y faltaba la jugada que le permitiera hacerlo. El francés miró para atrás y le dijo a Banega: «dame, dame». El argentino lo hizo. Y Ben Yedder, en el 89, respondió como mejor sabe. Para adentro. El balón muy lentamente se coló en la meta de Diego López y le dio al Sevilla los tres puntos, la segunda plaza y el gustazo de creer que luchar siempre tiene premio