Sevilla FC – AS Roma: Al rey del torneo no le faltan ganas

Sevilla 0 Roma 0 Sevilla FC: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Ocampos, Munir y De Jong. AS Roma: Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Zaniolo; y Dzeko. Árbitro: Björn Kuipers (Holanda). Estadio: MSV Arena - Duisburgo (Alemania). 18.55 horas (Movistar Liga de Campeones - dial 50). Octavos de final de la UEFA Europa League 2019-20. Partido único.

Llegó el día. El Sevilla FC vuelve a escena en su competición fetiche, la UEFA Europa League. El virus que azota el planeta ha deparado para la ocasión un formato inédito, en territorio neutral y sin público, bajo unos estrictos protocolos sanitarios y en pleno mes de agosto, en el verano otrora reservado para las pretemporadas. El mundo cambia y el Sevilla FC se adapta. Pero no hay margen de error. Los combates que se dirimen en Alemania son a una sola carta. El que caiga se vuelve a casa. Como estímulo inigualable, este competitivo grupo de Julen Lopetegui es consciente de que está a sólo cuatro partidos de tocar plata. Es un guion que han interiorizado bien los nervionenses durante su preparación, salpicada de incómodos contratiempos. Todos se apuntan al reto de alzar el sexto título para la entidad en la segunda competición continental. El primer escollo, a partir de las 18.55 horas en el MSV Arena de Duisburgo, no es un juego de niños: la AS Roma. Se trata de uno de los adversarios más poderosos del desconfinamiento… una de las escuadras que mejor ha sabido acoplarse a la nueva y extraña realidad. Los de Paulo Fonseca llegan rodados a la cita de hoy, con descanso a la carta y como verdaderas motos tras haber sumado 22 de los últimos 24 puntos en juego en la Serie A (siete victorias y un empate). Cara a cara, el quinto de la liga italiana contra el cuarto de la española. Los dos, curiosamente, acabaron con 70 puntos sus respectivos campeonatos domésticos.

La preparación del duelo por parte de los sevillistas se ha visto alterada por factores de todo tipo, si bien el club ha sabido capear el temporal y mantener a sus futbolistas en una especie de burbuja, plenamente centrados en el objetivo de la Europa League. La incipiente batalla accionarial por el control de la entidad ha quedado en «stand by» mientras el equipo siga compitiendo, a lo que hay que añadir que Monchi ha frenado en seco cualquier acción de mercado para no alterar lo más mínimo la concentración de los futbolistas. El positivo en Covid-19 de Gudelj, notificado el lunes 27 de julio, ha supuesto otro hándicap de peso para el conjunto de Lopetegui, que en respuesta a los ineludibles protocolos de seguridad no pudo entrenarse en grupo hasta el pasado domingo. 25 futbolistas (todos menos Gudelj) viajaron ayer a tierras germanas y por la tarde el equipo ya probó el césped del MSV Arena, escenario del encuentro. Con la expedición, se desplazaron, además del director deportivo, el presidente, José Castro, y el vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco. Todos han estado muy encima de la plantilla. Al lado de su entrenador. Sesión tras sesión. Es el ADN.

En las filas romanas habrá dos exsevillistas con chance de tener minutos: Fazio y Perotti. Pero si hay un hombre que vivirá el choque con los nervios a flor de piel ése será Monchi. El de San Fernando se enfrenta a su exequipo a las primeras de cambio, en el que es el primer proyecto de su regreso a Nervión. El destino no ha podido ser más caprichoso. Pese a que no lo dejaron trabajar con normalidad, a Monchi le dio tiempo en la Ciudad Eterna a llevar al equipo a unas semifinales de Champions y dejar en la caja del conjunto ‘giallorosso’ beneficios de casi 80 millones de euros por traspasos de futbolistas. La relación con los rectores del club, con el norteamericano James Pallotta a la cabeza, se fue deteriorando sin necesidad. Hasta que en marzo de 2019 Monchi abandonó la institución, oficialmente de mutuo acuerdo, inmediatamente después de conocer que la propiedad había prescindido de su entrenador y hombre de confianza, Eusebio di Francesco. Nada ha mejorado en la Roma desde entonces. Sí en un Sevilla que, con la vuelta del gaditano, ha volado rumbo a la Champions.

Lopetegui tirará de su equipo de gala, con el previsible regreso de Vaclik a la portería y la única duda de Fernando, tocado desde el final de LaLiga. En la Roma, Fonseca tiene la baja del sancionado Veretout y la del central Smalling, al que el Manchester United no ha prorrogado su cesión y se despide del torneo. Si el Sevilla FC sigue adelante, se verá las caras en cuartos con el vencedor de la eliminatoria Wolverhampton-Olympiacos. El resultado de la ida en territorio heleno fue de 1-1. Ambos equipos buscan hoy su billete a la siguiente ronda en el Molineux, el estadio de los Wolves, a partir de las 21.00 horas.