Sevilla FC: Cabos que atar para retomar la solidez

La última semana ha ensombrecido el prometedor arranque del proyecto sevillista a los mandos de Julen Lopetegui. Sin alarmas preocupantes, sí han aflorado las primeras dudas del curso. Dos derrotas seguidas ante Real Madrid (0-1) y Eibar (3-2) empujan a la reflexión en Nervión para reaccionar cuanto antes y retomar las buenas sensaciones del comienzo. Mañana, a las 21.00, llega la primera oportunidad de poner las cosas en su sitio, con la visita de una exigente Real Sociedad al Sánchez-Pizjuán. En ABC de Sevilla, analizamos el catálogo de tareas que tiene por delante Lopetegui.

Responsabilidad

Pese al análisis que realizó Lopetegui en rueda de prensa tras la debacle en Éibar («el único responsable he sido yo»), la carga de la sonrojante derrota debe repartirse a partes iguales entre futbolistas y técnico. Es cierto que los errores individuales, grotescos, de Koundé, Diego Carlos y Vaclik marcaron sobre el verde la remontada local, pero también el entrenador tiene su cuota en el cataclismo que se veía venir desde el arranque de la segunda parte en Ipurúa. Lopetegui aculó a su equipo atrás, le dio vida a un adversario limitado y fue empeorando al Sevilla poco a poco con los cambios. Resulta inadmisible que el Eibar, que había sufrido una barbaridad en la primera parte y que en el minuto 65 aún perdía 0-2, fuera capaz de darle la vuelta al marcador. En el fútbol profesional, y con esa diferencia de presupuestos entre uno y otro, lo mínimo que había que hacer es cerrar el partido, la victoria, por cualquier medio. Y eso se gestiona desde el césped, con carácter y concentración, pero sobre todo desde el banquillo.

Joan Jordán

Es una de las sensaciones en positivo del nuevo proyecto. Desde su llegada, el catalán es el líder y el canalizador del juego en el centro del campo. También asume la estrategia, con un exquisito golpeo a balón parado que ya ha reportado goles al equipo. Siempre es titular. Sin embargo, Lopetegui lo ha sustituido en todos los partidos de LaLiga, menos en el primero ante el Espanyol. Cuando Jordán sale del campo, el equipo parece descomponerse. Contra el Madrid, el Sevilla no volvió a merodear la puerta de Courtois desde que el entrenador retiró del campo a Jordán. Ante el Eibar, fue sustituido por Gudelj en el minuto 68, cuando el partido iba 1-2 para el Sevilla. Se enfadó, lanzó una botella contra el césped y vio la amarilla. El equipo nervionense acabó sucumbiendo 3-2, rozando el bochorno.

«Carriçodependencia» atrás

Si la generación del juego sevillista y el equilibrio pasan por Jordán, la eficacia del sistema defensivo pende prácticamente de Carriço, que cumple su séptima temporada en el club. El Sevilla FC se ha mostrado rocoso y firme atrás en todos sus compromisos ligueros, incluido el duelo contra el Madrid en el que cayó por la mínima. Carriço siempre ha estado ahí, liderando indiscutiblemente la zaga como titular a sus 31 años. Curiosamente, esa solidez se diluyó por completo en el minuto 61 del partido en Ipurúa, justo en el momento en que el central luso abandonó el campo lesionado dejando su sitio a Koundé. Al Sevilla entonces le cayeron tres goles, más de los que había encajado en las cinco jornadas anteriores con el portugués en el césped. Hasta Diego Carlos, que no había mostrado prácticamente ni una fisura en todo el campeonato, vio mermado su rendimiento cuando Carriço salió de la zaga en el feudo del Eibar.

Pólvora mojada

Aún es pronto para sentenciar o señalar a los delanteros, con toda la temporada por delante. Sí inquieta algo el hecho de que el equipo sólo haya marcado siete goles en seis jornadas, principalmente porque da la impresión de no rentabilizar sus numerosas llegadas al área contraria. Hay un desgaste en este sentido. Un esfuerzo que no reporta el rédito suficiente. Los delanteros (De Jong, Chicharito, Munir y Dabbur) no han visto puerta en LaLiga. El israelí ni siquiera ha tenido minutos en el torneo doméstico. Había sospechas de que resultaría dificilísimo suplir los 53 goles que marcaron entre Ben Yedder y Sarabia la pasada campaña en todas las competiciones. Por ahora, los números no hacen sino alimentar más esa sospecha. Queda tiempo por delante y hay mimbres de calidad. Los cuatro arietes ya han demostrado su capacidad a lo largo de sus carreras y, si no todos, algunos deben explotar también en Nervión.

Dudas en la portería

Inevitablemente, las hay. Tomas Vaclik es un buen portero. Realizó una primera parte de la temporada soberbia la campaña pasada. En la segunda, bajó su nivel. Este curso, arrancó con concentración y acierto, dentro de un esquema bastante sólido en el que al portero sevillista le han tirado poco la mayoría de sus rivales (sólo ha encajado cinco goles). Sin embargo, en las dos últimas jornadas se ha reabierto el debate. Contra el Madrid el checo realizó alguna intervención de mérito, pero quizá pudo hacer más en el remate de Benzema que le costó el partido al Sevilla (0-1). Ante el Eibar, erró en el segundo y tercer gol del conjunto de Mendilibar, contribuyendo al despropósito generalizado de todo el equipo. ¿Es el momento de Bono? ¿Es Bono mejor que Vaclik? Hay dudas que solventar.

Aprovechar los recursos

Nadie puede jugar por decreto. Y nadie mejor que el entrenador sabe en qué estado se encuentran sus futbolistas. Pero en el Sevilla hay jugadores, que además han supuesto una inversión importante para el club, a los que apenas se les ha visto y no han tenido prácticamente oportunidades para demostrar si son válidos o no. Especialmente llamativos son los casos del extremo Rony Lopes y del delantero Munas Dabbur, además del canterano Bryan Gil, que ha desaparecido de las últimas convocatorias.