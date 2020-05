Sevilla FC: Carlos Álvarez, en la agenda de “los mejores equipos de Europa”

“Es diferente a todos”. Esa es la conclusión a la que llegan centenares de aficionados sevillistas que se han ido postrando en las gradas del Jesús Navas cada dos domingos para ver al Sevilla Atlético esta temporada. Uno de los grandes motivos por los que merecía la pena ir a ver el filial sevillista llevaba el nombre y el apellido de Carlos Álvarez, que cuando cumpla 17 años en agosto, seguirá siendo una de las mayores promesas que tiene el club de Nervión en sus escalafones inferiores… y ya no tan inferiores.

Fuentes del club que gestiona el talento de sangre sanluqueña aseguran que estamos ante un “superdotado del fútbol”. Y todo el ruido que hacen los pases filtrados del internacional sub 17 en la ciudad deportiva se está viendo reflejado en el mercado a nivel mundial. Este medio ha podido confirmar que Álvarez se encuentra en la agenda de “los mejores equipos de Europa”, y es tanta la importancia de los conjuntos que siguen la pista a este jugador, que la dirección general deportiva sevillista que lidera Monchi ató el pasado 8 de agosto al entonces cadete hasta junio de 2024, firmando su primer contrato profesional con el club nervionense en la que ha sido su primera temporada como juvenil.

Imaginar el juego antes de que pase

De Álvarez aseguran que será un jugador muy importante en el Sevilla. “Tiene esa virtud de pensar antes que el resto y, aunque sea liviano, sabe que la competitividad sólo está dentro de su cabeza”, comentan voces cercanas al futbolista, que coinciden en que calcular los tiempos con el jugador para que pueda desarrollar todo su potencial será fundamental en el porvenir de su juego y en la explosión de todas sus cualidades.

El Sevilla conoce bien al canterano, y confía en que a pesar de los intereses suscitados desde diferentes puntos de Europa, la especulación por el futbolista, al menos a corto plazo, sea baja, no sólo por el hecho de pertenecer a la disciplina sevillista habiendo rubricado el contrato de mayor duración del filial sevillista -sólo superado por Ryan Johansson (hasta 2026), fichado en el mercado invernal-, sino por su juventud. Desde el seno sevillista tienen muy claro que para que el jugador sea capaz de encontrar el equilibrio entre el fútbol formativo y el competitivo será imprescindible darle la paciencia que necesita un talento de estas características.

Segunda B ya le queda pequeña

La importancia de Carlos Álvarez en la temporada 2019-20 con el Sevilla Atlético ha ido in crescendo, y no han sido pocas las exhibiciones que ha dejado el de Sanlúcar La Mayor en diferentes tramos de la campaña, que ha sabido encontrar la armonía entre sus obligaciones con el filial y la selección nacional. De los 28 partidos disputados hasta la llegada de la crisis sanitaria, Álvarez ha competido en 16 con el escudo franjirrojo. Muestra de cómo Gallardo se ha preocupado de administrar los minutos del canterano, que ha terminado tumbando la puerta de la titularidad en la recta final de la liga.

Entre sus características, es notable la habilidad que tiene el futbolista de zafarse de los defensas, como lo hizo en el partido de ida ante el Cádiz B, donde ya dejó constancia de su primera carta de presentación. La realidad es que el sanluqueño no mantuvo una regularidad de minutos en la primera mitad de la temporada. Hubo que esperar hasta la jornada 14 para ver cómo en sólo 15 minutos firmó una actuación memorable que permitió al filial sevillista sumar un punto ante la Balona. La mala suerte llamó a su puerta justo después al lesionarse una mano que le dejó en el dique seco tres semanas, pero ello no fue óbice para que llegara la revolución desde sus botas haciendo una dupla temible junto a Lara ante el Villarrubia. Era el inicio de algo extraordinario.

El tarro de Carlos

Iniciada la segunda mitad del campeonato, y tras atender una nueva llamada con el combinado nacional sub 17 que dirige Gordo, Gallardo lo veía cristalino: era la hora de darle todos los minutos que pedía Carlos Álvarez en la mediapunta. Por eso dejó el 28 y cogió -simbólicamente- el dorsal 10, el de la responsabilidad, en el encuentro de vuelta ante el Badajoz, para asistir magistralmente a Diabate, que erró en el tiro. Justo ahí comenzó la magnífica racha de enero a febrero en el Sevilla Atlético. Y no era fruto de la casualidad. Carlos Álvarez fue uno de los grandes motivos por los que el vivero nervionense florecía más fuerte y robusto que nunca, cumpliendo, en ocasiones, labores de falso 9 como referencia ofensiva y “sentando” a los dos principales artilleros de la plantilla: Diabate y Pana, ambos incorporados este curso.

Ante el Cartagena, ya de merecido titular, Álvarez volvió a destapar el tarro de las asistencias para que sus compañeros metieran las que pudieran. Y ganó el filial. Pese a perderse el envite ante el Algeciras para realizar una brillante participación con la sub 17, volvió a poner otro balón de gol a Lara para lograr la victoria ante el San Fernando gracias a la soberana zurda del asistente sevillano. Su última actuación, su lámpara de deseos en el empate ante el Villarrobledo, no mereció el triste punto conseguido. Entonces llegó el virus que lo truncó todo: su más que probable participación en el Europeo 2017, la cancelación de todo el fútbol no profesional y el final de la temporada del Sevilla Atlético 2020-21. Álvarez no ha formado parte de la anhelada lista de canteranos que tienen el privilegio de poder entrenarse con la primera plantilla, pero su gran deseo es triunfar como futbolista en el Sevilla. Y el sevillismo está convencido de que todo lo que tienen ahora es tiempo: el que les queda disfrutando de este pequeño amante del balón que sigue creciendo cada día.