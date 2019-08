Sevilla FC – Celta: Tiempo de bonanza en Nervión

Sevilla - Celta de Vigo - Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Nolito, Ocampos y De Jong. Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Beltrán, Denis Suárez; Aspas y Toro Fernández. Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Ramón Sánchez-Pizjuán. 20.00 horas. Movistar LaLiga

Corren buenos tiempos en Nervión. Es lo que traen los buenos resultados y la buena imagen de un equipo que ha sido reconstruido (aún lo está) por completo este verano. Al fin y al cabo, lo que cuenta en el fútbol son las victorias, y este Sevilla ha arrancado con dos de dos, seis de seis puntos en juego, y un liderato provisional que le tocará defender como actor inaugural de esta tercera fecha de un campeonato liguero que se va a marchar al primer parón por las selecciones internacionales la próxima semana. Qué mejor que hacerlo con un nueve de nueve en la tabla y manteniéndose en lo más alto. Eso pensarán en el vestuario y, sobre todo, en la grada, que lleva tres meses sin ver a los suyos y desea ver en acción las nuevas caras que comanda desde el banquillo Julen Lopetegui. Las obras en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán han provocado que no sea posible que el sevillista presencie antes el juego de los suyos, quizás por eso el abonado que acuda hoy a Nervión lo haga con más ganas de cantar y animar, y de llevarse una alegría «en vivo» por parte de sus jugadores.

Pero eso es cazar pájaros en el aire y Lopetegui, siempre prudente, ha querido restarle importancia estos días al hecho de estar al frente de la tabla o a otros asuntos como la confección pendiente de la plantilla. Su siguiente etapa, ahora que estamos en fechas muy ciclistas, es el Sevilla-Celta, y no quiere el preparador vasco que el primer pinchazo en la carrera tenga lugar ante su gente. Por este motivo, el preparador sevillista advertía que «el Celta es un nuevo reto, es un buen rival que juega muy bien al fútbol y que nos va a exigir para lograr los tres puntos. De hecho nos va a exigir nuestra mejor versión, aunque con matices diferentes respecto a los otros partidos. Es un equipo que jugó muy bien ante el Real Madrid y que fue superior al Valencia».

Y es que no quiere el entrenador del conjunto de Nervión que ese exceso de azúcar de estos días afecte a los suyos, porque igual que viven tiempos de bonanza en este arranque inicial, puede tornarse este en tempestad, como ya ocurriera sin ir más lejos la temporada pasada, donde el Sevilla de Pablo Machín lideró LaLiga incluso en la jornada 13. Meses después ya sabemos lo que ocurrió, con el técnico soriano siendo destituido al caer eliminado en la Liga Europa ante el Slavia de Praga. Por eso Lopetegui, que también recibió muchos elogios en un partido ante la Roma con el Real Madrid y después acabó destituido a las pocas semanas, no lanza campanas al vuelo y se centra en disfrutar de algo que estaba esperando con ganas, disfrutar del ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán como local. «El Sánchez-Pizjuán tiene un ambiente especial, diferente. Sentir esa energía como local… va a ser nuestro mejor fichaje. Este es un campo diferente, especial, da al equipo un empuje extra en situaciones de dificultad», advirtió.

Viendo el funcionamiento que está teniendo el equipo en estas dos primeras jornadas del campeonato, donde ha dado una imagen sólida y compacta, y en el que no le ha faltado la pegada, por más que no haya sido de su delantero referencia hasta el momento, Luuk de Jong, no cabe esperar novedades en el once que se enfrente al Celta esta noche en Nervión. Reguilón, recuperado de su golpe en Granada, volverá a ser de la partida en el lateral izquierdo, en una defensa en la que además estará con Diego Carlos y Carriço, y con Jesús Navas como puñal por la derecha. En la medular Jordán se ha hecho indiscutible con sus dos grandes partidos hasta el momento, como también lo es Fernando en labores destructivas y de recuperación del balón. La creación debería quedar para Banega. Si sigue confiando en lo que le ha salido bien, Ocampos, Nolito y De Jong terminarían de configurar el once. Munir sigue empujando para tener su opción desde el inicio.

El Celta de Vigo tomó oxígeno con su victoria ante el Valencia, tras la derrota inicial ante el Real Madrid en un duro arranque de calendario. Denis Suárez ya ha adquirido los galones que se les atribuían cuando apostaron por él, y Maxi Gómez ya ha viso portería. Fran Escribá medita dar continuidad al once que desarboló al Valencia. Eso significaría que el capitán Hugo Mallo también sería suplente. Si se confirma la apuesta de Escribá, el Celta formaría con Rubén Blanco en portería; Kevin, Aidoo, Araujo y Olaza en defensa; Brais Méndez y Denis Suárez en los costados de un centro del campo con Lobotka y Beltrán por dentro; Aspas y Toro Fernández formarían la dupla atacante.