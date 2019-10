Sevilla FC – Getafe: Un triunfo con su mejor cara (2-0)

Sevilla 2 Getafe 0 Sevilla FC: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Banega, Jordán (Franco Vázquez, m. 68); Ocampos, Nolito (Óliver Torres, m. 58) y Chicharito (De Jong, m. 81). Getafe CF: David Soria; Nyom (Olivera, m. 54), Etxeita, Cabrera, Raúl García (Kenedy, m. 76); Jasón, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina (Ángel, m. 59) y Jaime Mata. Goles: 1-0, m. 69: Chicharito. 2-0, m. 78: Ocampos. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Banega, Jason, Mata, Olivera, Ocampos Incidencias: Partido de la 10ª jornada de LaLiga Santander. 38.181 espectadores en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se guardó un minuto de silencio en memoria del José Castro Romero, padre del presidente del Sevilla FC.

El Sevilla FC se llevó al victoria en su enfrentamiento ante el Getafe en un partido en el que los de Lopetegui ofrecieron una de sus mejores versiones esta temporada ante un rival correoso y que dificultaba mucho la continuidad del juego. No perdió la paciencia el once sevillista tras una primera parte sin goles, pero con más presencia ofensiva, y Chicharito primero, y Ocampos después, solventaron la contienda con dos goles de calidad que dejan a los sevillistas en la quinta plaza de LaLiga Santander.

Apostó Lopetegui por el once esperable en su duelo ante el Getafe, el mismo que se midió con el Levante hace una semana, con la apuesta continua por Nolito. El sanluqueño no le decepcionó en un primer tiempo tosco y con pocas ocasiones. Las que hubo, estuvieron en sus botas. El primero en intentarlo fue Chicharito, pero su lanzamiento murió en las manos de David Soria. No acontecía mucho en el partido, algo que suele pasar en los duelos ante un Getafe que anula al rival y busca sorprenderle en acciones de ataque. Jason lo intentó con un lanzamiento a las manos de Vaclik.

Sin embargo, en un juego trabado y con muchas interrupciones, sobre todo por parte visitante, el Sevilla era el que más buscaba el área rival, especialmente mediante el trabajo de Ocampos y Nolito. El argentino buscó el gol en un recorte a un defensa, pero la ejecución del disparo se le marchó alto. También el sanluqueño lo buscó, pero Davis Soria sacó las manos y la mandó a córner. No obstante fue en una acción posterior donde el meta ex del Sevilla se lució para desbaratar un buen remate en el segundo palo de Nolito. Fue la opción más clara del encuentro.

No lo fue menos la de que Jaime Mata en el Getafe, que mandó fuera un lanzamiento desde la frontal cuando tenía sólo a su derecha a Jason, que desesperado la reclamaba el balón tras la ejecución del disparo. Con el personal enfadado con las continuas faltas del partido, que supusieron una amarilla al segundo de Lopetegui por protestar, se llegó al descanso con todo por decidir.

En la reanudación Chicharito dilapidaba una clara oportunidad a los siete minutos tras un gran servicio de Banega. El mexicano tiró al muñeco. Lopetegui metía en el campo a Óliver Torres por Nolito, quizás buscando más lucidez en los últimos metros. Banega mandó un disparo al poste y Lucas Ocampos se encontraba con David Soria en otro. El Sevilla atosigaba al Getafe, que aguantaba como podía.

Lopetegui volvía a mover el banquillo dando entrada a Franco Vázquez por Jordán. Justo después el Sevilla al fin encontraba su premio. Óliver Torres hacía aquello para lo que había entrado en el campo, dar una asistencia genial con el exterior a Chicharito para que el mejicano resolviera ante David Soria y adelantara al Sevilla en el marcador. Seguía sólido el equipo de lopetegui, sabiendo guardar la ventaja y esperando los huecos que tenía que dejar el Getafe para buscar el empate.

Y llegó el premio para la banda más activa y peligrosa del Sevilla, y diría que de LaLiga, cuando Navas daba un pase excepcional a Ocampos para que el argentino se librara de la salida de David Soria con un leve toque para marcar a placer el 2-0. Duelo sentenciado. Lopetegui metía en el campo a De Jong para darle un descanso a Chicharito en los últimos diez minutos.

En los últimos minutos, Mata y Kenedy pusieron en aprietos a un Vaclik que sólo tuvo que emplearse en esta recta final, ya que apenas le crearon ocasiones en todo el partido.