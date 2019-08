Sevilla FC: La enésima revolución de Monchi

Veinte años después de que colgara los guantes para siempre, en una noche veraniega del año 1999 y justo cuando el equipo se preparaba para su vuelta a la máxima categoría, Monchi, siempre en clave sevillista, ha vuelto a protagonizar la enésima revolución de Nervión. Del portero sin brillo a uno de los mejores directores deportivos del mundo. Veinte años y todo un museo plagado de títulos esculpidos por Monchi y su equipo conforman el tiempo y sus consecuencias.

Una vez más, todo pasa por el de San Fernando. Así se lo demostró el presidente, José Castro, cuando le abrió las puertas tras ser destituido en la Roma. «Vuelve», le dijo cuando Monchi le indicó que estaba en el paro. Apenas tardó unos días en responder, un «sí» lleno de ilusión y ambición, justo el momento en el que Monchi pudo comprender que en su Sevilla quedaba aún mucho que hacer. Al igual que en el verano de 2013, periodo delicado en el equipo sevillista tras quedar noveno en LaLiga, el director deportivo se afanó en cambiar totalmente la plantilla con muchísimas caras nuevas y con el mayor desembolso económico de la historia.

Monchi habló con los suyos y les explicó que, al igual que en otras ocasiones, tocaba hacer algo nuevo y perfilar un equipo que se acostumbre de nuevo a ganar. Con él llegaron los mejores momentos del Sevilla y tantos títulos que llevaron a la afición a soñar en imposibles. Pero la hinchada quiere más. Siempre, más. Y con Monchi todos saben que los sueños son menos sueños. También los jugadores se fían del saber de Monchi. Los que ya lo conocían, caso de Navas, Escudero, Banega, Carriço, no ocultaron su satisfacción cuando se oficializó su llegada, mientras que los nuevos, no ocultaron tampoco la alegría de haber recibido su llamada. «Cuando te llama Monchi algo te dice que estás haciendo las cosas bien», llegó a decir un reciente fichaje a sus más allegados.

Hasta once futbolistas, y a falta aún de dos semanas para que se acabe el plazo de inscripciones, ha fichado Monchi con la connivencia de un Lopetegui que ya conoce la ambición del Sevilla. Los refuerzos traen de todo, desde experiencia, caso de un Fernando que se negó a continuar en el Galatasaray tras conocer el interés del Sevilla; proyección, con Koundé, llamado a ser uno de los mejores centrales de Europa, y estabilidad y crecimiento, por ejemplo, con Joan Jordán. El caso del futbolista catalán define a la perfección una de las líneas maestras de Monchi a lo largo de su carrera, con la búsqueda de jugadores dispuestos a dar un salto más en su carrera tras destacar con creces en un equipo menor. Además, de Fernando, Koundé y el propio Jordán, el Sevilla se presentará en la temporada 2019-20 con las caras nuevas de De Jong, Dabbur, Ocampos, Óliver Torres, Reguión, Gudelj y Rony López. La llegada del exjugador del Mónaco trajo consigo, aunque se realizaron en operaciones distintas, la marcha de Ben Yedder. La salida del francés estaba marcada desde el principio del verano, igual que la de un Sarabia que prueba esta temporada con el Paris Saint Germain. Lo que está por ver es en dónde se sitúan algunos de los futbolistas con los que no cuenta Lopetegui, caso de Arana, Gnagnon, Kjaer, Sergi Gómez o Roque Mesa. La operación salida sigue su cauce y a medida de que se acerque el final del plazo de fichajes, en el Sevilla esperan tener más facilidades. Todo está en la mente de Monchi. Poco, muy poco, debe quedar para apreciar el cuadro que pretende el de San Fernando, siempre ansioso por mejorar.

El objetivo, una vez más, pasa por luchar hasta los imposibles. Monchi, sufridor nato por el carácter sensible que tiene, cada partido le duele en el corazón. Si por él fuera, no vería ninguno. Demasiado sufrimiento para un director deportivo que le duele lo malo y se olvida de lo bueno. Aquí no se para. Es el Sevilla Futbol Club. De Monchi.