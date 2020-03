Sevilla FC: La maldición de ser el más caro

En los tiempos que nos han tocado vivir, hablar de fútbol casi parece una frivolidad, pero está claro que la actividad, aunque sea en forma de teletrabajo, continúa y los clubes de fútbol deben valorar qué van a hacer a corto y medio plazo. Independientemente de cómo culmine la temporada y qué conquiste el Sevilla de Julen Lopetegui, en la entidad van a tener que empezar a valorar cómo actuar ante el futuro de alguno de sus jugadores cuyo rendimiento ha sido deficiente hasta el momento. Lo que no han logrado hacer en los ochos meses previos es raro que puedan hacerlo en la recta final de una temporada atípica, con un parón tan importante como el que está propiciando el coronavirus. Uno de esos casos y, quizás el más importante, es el de Rony Lopes.

El extremo brasileño fue la contratación más cara del pasado verano y esa losa es muy pesada para un jugador que, encima, llegó con el paso cambiado a Nervión. Reconocido por Monchi y Lopetegui, el ex del Mónaco, a pesar de haber jugado el primer partido liguero del conjunto galo, llegó fuera de forma al Sevilla y eso le supuso un primer obstáculo en un camino que el propio Rony Lopes no ha contribuido a mejorar con sus actuaciones sobre el césped. Prácticamente en casi ningún partido de los que ha jugado ha dado una patada en la puerta reclamando el sitio que, en un principio, estaba destinado a él. La idea principal era que, en el 4-3-3 de Lopetegui, el brasileño ocupara el costado derecho, propiedad casi toda la campaña de Ocampos, para que el argentino partiera desde el izquierdo. No solo no se hizo con el puesto sino que su bagaje hasta el momento en esta temporada interrumpida se reduce a 55 minutos disputados, repartidos en doce partidos, en los que sólo fue titular en seis ocasiones.

El mercado de invierno, además, le puso un nuevo obstáculo en su camino, ya que el Sevilla se hizo con Suso, inquilino de la banda derecha de los últimos partidos del conjunto de Nervión, desplazando a Ocampos a la izquierda. Es decir, retrasaba un paso más Rony Lopes su puesto en la fila para acceder al equipo justo en el tramo de la temporada en la que menos pruebas se puede hacer. Ante esta tesitura, Monchi y su equipo deberán buscarle un destino el próximo verano para intentar que relance su carrera o, en su defecto, para intentar perder lo menos posible de los 23 millones invertidos hace unos meses. Quizás una de las vías de salida para Rony Lopes esté en la liga de la que llegó, Francia, donde sí mostró un buen nivel en una campaña en el Mónaco. Puede servir como carta en la negociación por objetivos del caladero favorito de Monchi en el mercado europeo. Ahí están nombres como Maxime López, del Olympique de Marsella, que hablaba abiertamente recientemente de «contactos con el Sevilla», además de afirmar que su equipo había rechazado 15 millones por él.

Otros fiascos

Y es que, decíamos, la losa de ser el fichaje más caro de la historia del Sevilla es una piedra que ya le ha caído a anteriores poseedores de este peculiar honor. Desde Arouna Koné hasta el propio Rony Lopes han pasado varios nombres por ese registro económico del más costoso, y sólo salió airoso del mismo Álvaro Negredo, que creció en su etapa en Nervión a base de goles para acabar marchándose al Manchester City. El resto no estuvieron a la altura de las expectativas. Koné, cuyo coste fue de 12 millones en la temporada 2008/09, se marchó sin haberse hecho nunca titular y una lesión de rodilla frenó cualquier explosión futbolística. El siguiente en subir la puja como el más caro fue el citado Negredo, que sí triunfó y ganó una Copa del Rey. Los 15 millones invertidos en Negredo fueron superados por los 16,8 de Franco Vázquez, que sigue en la plantilla sevillista y que ha tenido altibajos en su carrera como sevillista hasta el momento. El último en ostentar el título de fichaje más caro antes de Rony Lopes fue Luis Muriel, por el que el Sevilla pagó 21,6 millones de euros a la Sampdoria. El colombiano nunca triunfó en Nervión y el pasado verano se marchó al Atalanta, donde está teniendo un papel más protagonista que en un Sevilla que vio en él a un goleador que nunca lo fue.