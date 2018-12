Sevilla FC: la mejoría de Gonalons varía los planes para el mercado de fichajes

El Sevilla está centrado en cerrar el 2018 de la mejor forma posible. Los de Nervión se enfrentarán mañana al Leganés con la idea de conseguir tres nuevos puntos que les permitan despedir el año en la segunda posición de la tabla, quien sabe si, incluso, empatado con el Barcelona. Es decir, comenzar el 2019 en una situación inmejorable para seguir peleando por el título de LaLiga. Palabras mayores. Pero para eso, aparte de que los grandes no varíen demasiado la dinámica de puntos, es necesario mejorar la plantilla. Fichar. Así lo creen en el propio club, donde saben que están ante una oportunidad perfecta para hacer historia. El objetivo, como es lógico, ni era ni es LaLiga, pero sí pelearla mientras sea posible. Y, aunque los números de los de Nervión son muy buenos en la competición de la regularidad, tanto Pablo Machín como la dirección de fútbol se han sentado varias veces desde hace semanas para ver qué movimientos se puede llevar a cabo una vez que se abra el mercado invernal. Y ahí tiene un papel importante la situación de Gonalons. El francés se lesionó de gravedad pero, dentro de lo que cabe, está mejorando los plazos de su recuperación, por lo que, salvo giro inesperado en los próximos días, el plan para fichar ha variado. Ya no hace falta un «sustituto» para el centrocampista, sino que la idea ahora pasa por tener una variante a Pablo Sarabia.

Con el convencimiento de todas las partes de que el objetivo número uno es un delantero y que también sería conveniente reforzar el centro de la defensa —a pesar de que Amadou puede jugar ahí—, las noticias que llegan desde la enfermería en lo referente a Gonalons han provocado que cambien los planes. Se ha decidido esperar al francés quien, según anunció ayer Radio Marca, podría ser uno más para mediados de febrero. Un mes antes podría comenzar el trabajo con el grupo, como deslizó Joaquín Caparrós, quien fue bastante optimista el jueves. Y precisamente por eso la dirección de fútbol, con el visto bueno de Pablo Machín, ha girado en sus preferencias. En vez de un pivote defensivo, ahora se rastrea el mercado en busca de un futbolista del perfil de Pablo Sarabia. No tanto por el hecho de que el madrileño no termine de renovar y de que haya cierto nerviosismo de cara a que algún club pague su cláusula durante el mercado invernal, sino más bien pensando en que no podrá jugarlo todo y ahora mismo es imprescindible. Es decir, para poder darle descanso y que el equipo no se resienta.

Confianza

Gonalons fue intervenido el pasado mes noviembre de una fractura del maleolo tibial que se produjo en un partidillo con el filial. Una vez que se operó —lo hizo en el Hospital Jean Mermoz de Lyon, a cargo del Doctor Sonnery-Cottet—, los médicos del Sevilla estimaron que estaría algo más de tres meses de baja, por lo que podría volver a ser uno más para Machín a finales de febrero o principios de marzo. Pero parece que el francés está adelantando algo los plazos, de modo que el club ha decidido esperarlo y no recargar más una zona del centro del campo que ya cuenta con Banega, Roque Mesa y Amadou.

Y es que en Nervión tienen claro que la primera zona a reforzar es la delantera, donde Ben Yedder y André Silva están a un gran nivel pero no encuentran continuidad en sus compañeros. Ni Muriel, ni Nolito, ni Promes han rendido del modo esperado, por lo que los encargados de la dirección deportiva llevan semanas rastreando el mercado para la contratación de un atacante que pueda ayudar arriba en forma de goles. De hecho, en Nervión no se descarta hacer una fuerte inversión, incluso pagar alguna cláusula de rescisión, para mejorar en la delantera.