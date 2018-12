Sevilla FC: Las Navidades más dulces

Tiempo para el deleite del sevillismo en las fiestas navideñas y para valorar y comparar lo que está haciendo el equipo en la 2018-19 con respecto a las últimas temporadas en LaLiga. Ya sea por los errores de los más fuertes o por los aciertos del cuadro de Machín, el Sevilla jamás había estado en su historia reciente, excepto en la 2006-07, que era líder, tan cerca del primero al empezar las fiestas navideñas y terminar el año. Ahora, con 32 puntos y a sólo cinco del Barcelona, los sevillistas viven momentos de bonanza y sueños en la que es considerada la mejor liga del mundo. Las diferencias entre el Sevilla y los respectivos líderes han estado marcadas la mayor parte de las veces por muchos puntos (una desigualdad sobresaliente casi siempre), y con el cuadro nervionense tratando de luchar por meterse entre los seis primeros y mirando desde muy lejos a los primeros. Por ejemplo, en la campaña 2012-13, los futbolistas entonces entrenados por Míchel se fueron de vacaciones navideñas con sólo 19 puntos y a 30 del entonces líder, el Barcelona.

También la pasada campaña, y una vez destituido Berizzo, la diferencia entre el Sevilla y el líder era notable puesto que los nervionenses sumaban 29 puntos y tenían a 16 al Barcelona. Sería en la 2016-17, con Jorge Sampaoli como entrenador, cuando el Sevilla, al margen la actual campaña, más se acercaría al primero, en esa ocasión al Madrid. El cuadro nervionense, con 27, tenía seis menos que el cuadro madridista.

De más reciente a menos, estos han sido otros registros llamativos en el siglo XXI: en la 2015-16 el Sevilla sumaba 26 puntos, quince menos que el Barcelona; en la 2014-15 tenía 30, doce menos también que el Barcelona; en la 2013-14, 26 y 20 menos que el conjunto azulgrana; en la 2011-12, 24 y 16 menos que el Madrid; en la 2010-11, 20 y 23 menos que el Barcelona; en la 2009-10, 30 y 9 menos que el Barcelona, en la 2008-09, 31 y 10 menos que el Barcelona; en la 2007-08, 23 y 18 menos que el Barcelona; en la 2005-06, 24 y 14 menos que el Barcelona; en la 2004-05, 31 y 11 menos que el Barcelona; en la 2003-04, 21 y 18 menos que el Barcelona; en la 2002-03, 15 y 20 menos que la Real Sociedad, y en la 2001-02, 24 y 9 menos que el Deportivo de La Coruña.

Mención especial merece lo que hizo el Sevilla en la temporada 2006-07, en la que estuvo hasta el final tratando de ganar LaLiga. De hecho, al término del año 2006 era el líder con 37 puntos, dos más que el Barcelona. El último partido que jugó el Sevilla en 2006 fue en el Sánchez-Pizjuan ante el Dépor y ganó con un incontestable 4-0. De 16 partidos, el cuadro de Juande Ramos ganó 12, empató dos y perdió tres. Ese Sevilla, si no se hubiera topado seguramente con Iturralde González en Mallorca en la penúltima jornada habría optado seriamente a ganar el campeonato. El árbitro vasco no pitó dos claros penaltis sobre Luis Fabiano y son muchos los futbolistas que estaban en aquella plantilla los que recuerdan disgustados aquella acción. Chevantón, que entró en la segunda mitad, llegó a indicar a ABC de Sevilla su malestar varios años después.

«A mí lo que realmente me dio rabia fue que nos robaran la Liga. Se puede hablar poco de ello porque nosotros somos el Sevilla. No somos el Madrid, el Barcelona. Pero en Mallorca nos robaron la Liga. Si hubiéramos ganado ese encuentro (9 de junio de 2007) hoy diríamos que también somos campeones de Liga. El árbitro ese con los pelos rizados (Iturralde González) nos hundió. Nos quitó dos penaltis clarísimos. Yo quería matarlo. Pero me quedaba quieto intentando concentrarme para no liarla. Sabía que en cualquier momento me iba a volver loco y me puse a respirar, a respirar. ¡Pero el enfado todavía no se me ha ido! Nos robaron. Sí. Nos robaron una Liga. Prefiero hablar de otra cosa que me enciendo otra vez».