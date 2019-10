Sevilla FC – Levante: De tres en tres

Sevilla - Levante - Sevilla FC: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Óliver Torres, Fernando, Banega; Ocampos, Nolito y De Jong. Levante UD: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Radoja, Vukcevic, Campaña; Hernani, Morales y Roger. Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 - Movistar LaLiga). Partido de la 9ª jornada de LaLiga Santander 2019-20.

Atrás queda el tedioso parón. El fútbol regresa por fin al Sánchez-Pizjuán y lo hace con triple ración en una semana importante para los objetivos y la confianza del grupo de Lopetegui. El Sevilla recibe esta noche (21.00) al Levante en la novena jornada de LaLiga. Hará lo propio el jueves con el modesto Dudelange en Europa y cerrará esta serie casera enfrentándose al siempre incómodo Getafe de Bordalás, también en Nervión, el próximo domingo 27. La trilogía, al calor de la afición sevillista, se presenta propicia para asentarse en las alturas de la tabla y dejar sellado virtualmente el pase a dieciseisavos de la competición continental. De domingo a domingo, en siete días, la sonrisa del Sevilla puede y debe ser más amplia si cabe. Es lo que planea Lopetegui, deseoso de aprovechar el calendario, disipar pequeñas dudas y repartir minutos entre sus hombres para implicar en la película a cuanta más gente, mejor. El impagable aliento de Nervión será el mejor de los aliados para las aspiraciones del técnico.

Hasta aquí, la teoría. Hoy toca demostrar que la última y dolorosa derrota ante el Barça (4-0) fue un accidente y que este equipo tiene capacidad y recursos de sobra para doblegar en casa a un adversario inferior sobre el papel como es el Levante. No caben excusas a priori. El Sevilla se enfrenta a los granotas con la única intención de conseguir la segunda victoria de la temporada como local en LaLiga. Eso sí, en la previa del choque Lopetegui ha advertido a sus hombres de que no cabe un ápice de relajación: «El Levante fuera de casa es valiente; juega muy bien, busca la portería contraria de diferentes maneras y tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión». Más allá de las palabras del técnico, bien saben en Nervión que el conjunto valenciano no suele regalar nada cada vez que comparece en el Sánchez-Pizjuán, donde ha arañado siete puntos en sus últimas siete visitas. Un Levante que, por otra parte, llega convencido de sus posibilidades y con la moral alta tras imponerse en la jornada anterior por 1-2 al Leganés en Butarque.

La jornada FIFA no deja contratiempos, afortunadamente, en el bando sevillista. Lopetegui ha podido trabajar con todos sus hombres desde el miércoles por la tarde. No hay lesionados, ni tocados, pese a que de los diez futbolistas que han estado concentrados con sus selecciones en este segundo parón de LaLiga Santander, nueve contaron con minutos con sus combinados nacionales. Sólo el lateral zurdo Sergio Reguilón se quedó sin debutar con España tras ser convocado por primera vez por el seleccionador absoluto, Robert Moreno.

Lopetegui y el once

Lopetegui saldrá esta noche con su mejor once posible, aplazando las necesarias rotaciones para la siguiente cita contra el Dudelange. Pese al debate ya casi eterno en la delantera, el holandés Luuk de Jong vuelve a partir con ventaja para agarrar la camiseta de titular ante el Levante. Estos días, además, logró ver puerta con su selección, aliviando la particular seguía que arrastra desde inicios de la temporada. En la recámara, y con opciones de arrebatarle el puesto, está el mexicano Chicharito Hernández, especialmente motivado y deseoso de dar lo mejor de sí como sevillista. Tampoco baja los brazos el israelí Munas Dabbur, inédito en LaLiga y que se reivindicó en la jornada de selecciones con un brillante doblete ante Letonia. La otra posible duda de Julen Lopetegui está en la línea de tres hombres que conforman el centro del campo sevillista. Fernando y Banega parecen inamovibles en la sala de máquinas, con lo que el extremeño Óliver Torres y el catalán Joan Jordán pugnan por un puesto junto a los dos anteriores.

Enfrente, el entrenador del Levante, Paco López, tiene la baja por lesión de Oier Olazábal. En su lugar viaja a Sevilla el portero del filial Dani Cárdenas. Sí recupera el técnico granota a Enis Bardhi y Sergio Postigo, ausentes en el último desplazamiento a Leganés por lesión, y a Hernani Santos, que tuvo que cumplir sanción en ese mismo duelo de Butarque. Ademas, el centrocampista y ex del Sevilla José Campaña se encuentra finalmente entre los convocados y parece recuperado de una amigdalitis que le impidió trabajar el pasado viernes, por lo que podría formar parte del once titular en un choque muy especial para él.